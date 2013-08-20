Cumhurbaşkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Çankaya Köşkü'nde gerçekleştirdikleri görüşmede, Ortadoğu'daki sorunların geniş şekilde ele alındığı bildirildi.
Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nun katılımıyla gerçekleşen görüşmede, "bölgenin içinde bulunduğu üzücü durumdan çıkabilmesine nasıl katkı sağlanabileceği üzerinde durulduğu" ifade edildi.
Görüşme, yaklaşık 1 saat 50 dakika sürdü.
Son Güncelleme: 20.08.2013 19:20