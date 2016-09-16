Koruculardan 'özel tim' talebi

DİYARBAKIR - Geçici köy korucuları, PKK'lı teröristleri etkisiz hale getirmek için "korucu özel timi" oluşturulmasını istiyor.

Anadolu Köy Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Başkanı Ziya Sözen, yaptığı açıklamada, Başbakan Binali Yıldırım'ın Diyarbakır ziyaretinde 20 ildeki korucu derneklerinin başkanlarıyla bir araya geldiğini söyledi.

Yıldırım'a toplantıda, "korucuların uzman erbaşlığa alınması" ve "korucu özel timi" oluşturulmasının da yer aldığı isteklerini iletme fırsatını bulduklarını belirten Sözen, Başbakan'ın terörle mücadele konusundaki kararlı tutumunun kendilerini mutlu ettiğini anlattı.

Sözen, bölgede geçici ve gönüllü olmak üzere yaklaşık 75 bin korucu bulunduğu bilgisini vererek, korucuların bir kısımının uzman erbaş olmak istediğini fakat mevcut yasanın buna uygun olmadığını dile getirdi.

Ziya Sözen, "Eğer kanuni düzenleme yapılarak yaş 26'dan 35'e çıkarılır, eğitim durumu da ilkokul mezuniyetine çekilirse yaklaşık 20 bin korucu bundan yararlanır." dedi.

Teröristlere karşı asker ve polislerle aynı şekilde mücadele verdiklerine dikkati çeken Sözen, terörle mücadelede 30 yılı geride bırakmalarına rağmen korucuların hala "geçici" diye ifade edilmekten rahatsızlık duyduğunu söyledi.

Sözen, "Koruculuk sisteminin yapısal reformla değişmesi gerekmektedir." ifadelerini kullandı.

Uzman erbaşlık dışında terörle etkin mücadele için "korucu özel timi"nin oluşturulması gerektiğini savunan Sözen, "Oluşturulacak korucu timi, aktif şekilde aylarca dağda kalacak, teröristleri takip edip, yaşadıkları yerlerde etkisiz hale getirecek. Etkin şekilde terörle mücadele etmek istiyorsak bunu yapmamız lazım. Bu timin çok faydası olacak ve bir daha dağlarımızda bu anlamda kimse dolaşamayacak." diye konuştu.

"Bu şekilde tam saha pres yapacağız"

Güneydoğu Geçici Köy Korucuları Federasyonu Başkanı Seydoş Karadağ da korucuların köy, köprü, yol kontrol, baraj ve askeri üs bölgelerinde 24 saat esasına göre nöbet tutuğunu söyledi.

Yıllardır terör örgütü mensuplarıyla canları pahasına mücadele ettiklerini anımsatan Karadağ, sözlerini şöyle tamamladı:

"Teröre karşı korucu özel timi oluşturulmasını istiyoruz. Teröristlerle onların yöntemiyle mücadele edeceğiz, bu şekilde tam saha pres yapacağız. Onlar kendi savunmasını yapsınlar. Korucu özel timinin görevi teröristi kovalamak olacak. Allah'ın izni ile sahada kahraman koruyucularımız yer alacak. Bu memleket 3-5 çapulcuya bırakılacak bir memleket değildir. Biz bayrağımıza, devletimize sadık insanlarız. Devletimizin emrinde, milletimizin hizmetinde olmaya devam edeceğiz inşallah."