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'Korucular da darbecilere karşı koydu'

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimine Şırnak başta olmak üzere bölgedeki korucuların da karşı koyarak, emniyet kuvvetlerinin yanında yer aldığı ortaya çıktı.

'Korucular da darbecilere karşı koydu'

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimine Şırnak başta olmak üzere bölgedeki korucuların da karşı koyarak, emniyet kuvvetlerinin yanında yer aldığı ortaya çıktı.

22 Temmuz 2016 Cuma 14:12
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'Korucular da darbecilere karşı koydu'

 AK Parti Konya Milletvekili Abdullah Ağralı,  partisinin, 1 Kasım seçiminde milletvekili çıkaramadığı Hakkari, Şırnak ve Tunceli'ye üçer milletvekili görevlendirdiğini; kendisinin de bu çerçevede, Şırnak'tan sorumlu olduğunu ifade etti.

Bu nedenle sık sık Şırnak'a gittiğini, bölgeyle irtibatının her zaman olduğunu vurgulayan Ağralı, "Bu çerçevede, bölgedeki korucularla da her zaman iletişim halindeyim." diye konuştu.

Abdullah Ağralı, herkese geçmiş olsun dileğinde bulunarak, darbe gecesi ülkenin, milletin büyük bir felaketin eşiğinden döndüğünü söyledi.

"Komutanın emirlerini dinlemeyin dedim"

O gece Konya'da olduğunu belirten Ağralı, şu ifadeleri kullandı:

"Akşam 22.00 civarında ne olduğunu anlamaya çalışırken, AK Parti il teşkilatına gittim. Saat 23.00 gibi beni Şırnak Cizre'nin en büyük aşireti Teyan Kerevan Aşireti lideri Kamil Atak'ın yeğeni Hasret Binzet aradı. Oradaki tugay komutanının kendisini arayarak, 'beraber nöbet tuttukları polisleri silahlarıyla birlikte teslim almalarını ve herkesin silahlanarak sahaya inmesini' istediğini bana söyledi. Tümen Komutanı korucu başına bunu söylerken bir gerekçe de belirtmemiş.

Korucu başı, tümen komutanının söylediklerini çok mantıklı bulmamış, bu yüzden beni arayarak, 'böyle bir talimat var, orada durum nedir?' diye sordu. Çünkü oradaki polisler, birlikte terörle mücadele verdikleri polisler. Ben de korucu başına, 'bu paralel yapının bir darbesi, komutanın emirlerini dinlemeyin, orada polise sahip çıkın, polisle beraber hareket edin' dedim. Bunun üzerine Hasret bey; Şırnak, Cizre, Silopi, Nusaybin ve diğer bölgelerdeki korucularla iletişime geçerek, durumu aktarıyor ve polisle birlikte hareket etmeleri gerektiğini söylüyor. O bölgedeki bütün korucular da polisle birlikte darbecilere karşı koyuyor."

Korucuların, emniyet kuvvetleriyle birlikte Cizre emniyetine gittiğini, oraya gelen binbaşının korucuları görünce, 'sizin burada ne işiniz var, siz bu işe karışmayın' dediğini ve aralarında kısa bir arbede yaşandığını anlatan Ağralı, "Ancak darbe girişimine karışan üst rütbeli askerler gözaltına alınıyor. Bölgedeki korucular, darbe girişimi karşısında polisin yanında yer alarak önemli bir işi başardı.


AA

Son Güncelleme: 22.07.2016 14:13
Anahtar Kelimeler:
AK PartiKonyaMilletvekiliAbdullah AğralıŞırnak Cizre
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