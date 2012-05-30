Korsan taksilere ceza

TBMM Genel Kurulu'nda, korsan taksilere cezalar öngören tasarı, yatırımcılara yeni teşvikler getiren tasarı ile uluslararası bir anlaşmaya ilişkin tasarı gündemin ön sıralarına alındı.

MHP, tarım ve hayvancılıkta yaşanan sorunlara ilişkin araştırma önergesinin bugün görüşülmesine ilişkin önerisini Genel Kurul'a getirdi.

MHP Hatay Milletvekili Şefik Çirkin, yaptığı konuşmada, tarım sektörüne sağlanan desteklerin yetersiz olduğunu savunarak, zeytinyağı ve patates üreticilerinin aylardır evlerine para girmediğinden yakındığını ileri sürdü. Çirkin, ''Patatesler traktör kasalarında, depolarda çöpe atılmayı bekliyor. Çiftçiler maliyetlerin altında eziliyor'' dedi.

AK Parti Adıyaman Milletvekili Mehmet Erdoğan, konuşmasında, AK Parti hükümetlerinin tarımı sadece iktisadi bir sektör olarak değil stratejik bir sektör olarak algıladığını söyledi. Erdoğan, ''75 milyon insanımızın ve 30 milyon turistin gıda ihtiyacını karşılayan bir tarım sektörümüz var. Tarım sektörü artık emin ellerde. Tarım ekonominin üvey evladı değil, çiftçilerimiz bu ülkenin hayırlı evladıdır'' diye konuştu.

CHP Mersin Milletvekili Vahap Seçer ise istihdamın dörtte birinin tarımda örgütlü olduğunu belirterek, ''Ziraat ve tarım üzerinde belirleyici çok sayıda faktörler var. Çok önemli ve dinamik bir sektör. Tarım için her türlü koşullara sahip olacaksınız ama sektörde ardı ardına krizler yaşayacaksınız, olacak şey değil'' şeklinde konuştu.

''Çiftçi borcunu ödeyemiyor, yaşamına son veriyor'' ifadesini kullanan Seçer, ''Kağıt üzerinde bir büyüme sağlandı ona laf yok ama ortaya koyulan model üretime dayalı bir model değil. Narenciyeler dallarda kaldı'' dedi.

BDP Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Binici ise Türkiye'de hayvancılığın krize girmesinin en önemli nedenlerinden biri olarak mera kapasitesinin azalmasını gösterdi. Binici, ''Hayvancılık gerilediği için insanlar göç etmek zorunda kalıyor. Bu insanlar büyük şehirlerin varoşlarında kaybolup gidiyor'' diye konuştu.

-''Temiz siyaset yapıyoruz''-

AK Parti Grup Başkanvekili Ayşe Nur Bahçekapılı, ''sataşma'' gerekçesiyle söz alarak, ''Sayın Binici, siyasi soykırım yaptığımızı, temiz siyasetlerinden kirli ellerimizi çekmemizi istiyor'' dedi.

''Sizin temiz siyasetinizde Pınarbaşı, Hantepe, Gediktepe, Dağlıca, Aktütün var mı?'' sorusunu yönelten Bahçekapılı, ''Bu anlayışta, sırtından adam vurmak var mı? Adam kaçırma var mı? Otobüs duraklarınızda çok savunduğunuz emekçi halka katliam yapmak var mı? Bizim siyasetimiz temizdir, alnımızın akı gibi temiz siyaset yapıyoruz. Bundan sonra konuşmalarınıza dikkat edin. Hangi gruba hitap ederek konuştuğunuz bilin'' şeklinde tepki gösterdi.

Konuşmaların ardından yapılan oylamada, MHP'nin grup önerisi kabul edilmedi.

-Sendikal örgütlerin sorunları-

CHP de sendikaların ve sendikal örgütlerinin sorunlarının araştırılmasına ilişkin öneriyi Genel Kurul gündemine taşıdı.

CHP Ankara Milletvekili İzzet Çetin, Hava-İş Sendikası'nın bugün greve gittiğini belirterek, ''AKP'nin zulmüne direndikleri için onları kutluyorum'' dedi.

Havacılık sektöründe grevin kaldırılmasına ilişkin tasarının korsan bir şekilde Genel Kurul'a getirildiğini öne süren Çetin, ''Bugün, 12 Eylül'de faşist generallerin bile yapmadığını yapmak, generallerden daha dikta bir anlayışın ürünüdür'' dedi.

Çetin, ''Bir Başbakan her şeye muktedir, en son mesleği de jinekolog oldu. Onlarla uğraşacağına, korsan yasa teklifi vereceğine bu alanı genişletmesi gerekir'' diye konuştu.

BDP Mersin Milletvekili Ertuğrul Kürkcü, 30 Mayıs 1937'de ABD'de grev olan bir fabrikada çalışan silahsız işçilerin, polisin saldırısına uğradığını, 10'unun öldürüldüğünü ifade ederek, ''Sendikal mücadele böyle ağır koşullardan geçerek bugüne geldi. Ancak günümüzde Türkiye'de sendikalar üye ve kan kaybediyor'' dedi.

18 yaşında iken Türkiye'de 1 milyonu aşkın sözleşme yapma yetkisine sahip sendikaya üye işçi varken, şimdi bu sayının 600 bine düştüğünü iddia eden Kürkcü, ''Tüm kalbimizle THY çalışanlarının yanındayız'' dedi.

Konuşmaların ardından CHP'nin önerisi kabul edilmedi.

-AK Parti'nin önerisi-

Daha sonra AK Parti'nin gündeme ilişkin önerisi görüşüldü.

Kabul edilen öneriyle, korsan taksilere cezalar öngören tasarı, yatırımcılara yeni teşvikler getiren Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Türkiye ile Kırgızistan arasında borç silme anlaşmasının onaylanmasının uygun bulunduğuna dair tasarı gündemin ön sıralarına alındı.

CHP'nin, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu hakkında, ''ülkenin güvenliğini tehlikeye atan ve ülke çıkarlarına zarar veren başarısızlıklarının siyasi sorumlusu olduğu'' iddiasıyla verdiği gensoru önergesinin gündeme alınıp alınmamasının görüşmeleri 6 Haziran Çarşamba günü yapılacak.

Genel Kurul, bugün saat 23.00'e kadar, yarın Türkiye ile Kırgızistan arasında borç silme anlaşmasının onaylanmasının uygun bulunduğuna dair tasarıya kadar, 31 Mayıs Perşembe günü Türkiye ile İran arasında yeni kara hudut kapılarının açılmasına ilişkin tasarıya kadar çalışacak. Bu tasarının görüşmelerinin bitmemesi durumunda Genel Kurul, 1 Haziran Cuma günü de 14.00'te toplanacak ve çalışmalarına devam edecek.

TBMM Genel Kurulu, günlük programların saat 24.00'te bitmemesi halinde programların bitimine kadar çalışmalarını sürdürecek.

Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı temel kanun olarak görüşülecek.

-''(Şuradan geçi) dedi''-

CHP Grup Başkanvekili Muharrem İnce, öneri üzerinde yaptığı konuşmada, Meclis'in çalışma takvimini artık ciddiye almadığını ifade ederek, ''Çünkü buna uyulmayacağını biliyorum. Meclis'te ne görüşüleceğini, ne Meclis Başkanı ne sizler biliyorsunuz'' dedi.

Öğretmenlerin, ders dışı yaptıkları 176 faaliyeti kendisine gönderdiğini belirten İnce, ''Bunu bile bilmeyen bir Başbakan, öğretmenlere öğretmenlik öğretti. Sendikacılara 'dinazor', rektöre 'onun kafası basmaz' dedi. Herşeyi bilen bir Başbakan'ın yönettiği bir ülkede 3. köprü nereden geçilecek dendi, Başbakan helikoptere bindi ve 'şuradan geçi' dedi. En sonunda jinekolog oldu, bütün mesleklerden anlayan bir başbakanımız var'' şeklinde konuştu.

''Başbakan'ın milli görüş gömleğini çıkardığını biliyordum ama grev gözcülüğü gömleğini çıkardığını bilmiyordum'' diyerek, Başbakan'ı üzerinde grev önlüğüyle, grev yapan işçilerin yanında gösteren bir fotoğrafı gösterdi.

İnce, Ordu'nun Saraycık Beldesi'ndeki tarihi bir caminin AK Parti'li belediye tarafından yıkıldığını iddia ettiği caminin fotoğraflarını da gösterdi.

Konuşmaların ardından AK Parti'nin önerisi kabul edildi.