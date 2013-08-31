Korgeneral Uyar Suriye sınırında

HATAY
Kara Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanı Korgeneral İhsan Uyar ve beraberindeki askeri heyet, Suriye sınırındaki birliklerde incelemede bulundu.
Uyar, İskenderun 39. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı 2. Hudut Alayı 2. Hudut Taburu'nu ziyaret etti. Buradan helikopterle 5. Hudut Bölüğü'ne bağlı Altınözü ilçesindeki Hacıpaşa karakoluna gelen Uyar, incelemelerine devam etti.
Türkiye-Suriye sınırında bulunan Asi Nehri'deki geçiş noktalarını da inceleyen Uyar, Reyhanlı ilçesinde Cilvegözü Sınır Kapısı'nda alınan önlemleri yerinde gördü.
AA
Son Güncelleme: 31.08.2013 16:31