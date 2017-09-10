Korgeneral Temel Malatya'daki darbe girişimi davasında tanıklık yapacak

MALATYA - FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde 2. Ordu ile 7. Ana Jet Üs komutanlıklarındaki olaylara ilişkin haklarında Malatya 1. Ağır Ceza Mahkemesinde kamu davası açılan, aralarında dönemin 2. Ordu Komutanı Orgeneral Adem Huduti'nin de bulunduğu general, subay, astsubay ve erlerden oluşan 76 sanık, beşinci kez hakim karşısına çıkacak.

Özel hazırlanan bin 52 metrekarelik kapalı alanlı Yakınca Spor Salonu'nda yarın görülecek davada dinlenmeyen ve tutuksuz yargılanan askerlerin savunmasının alınmasına devam edilecek.

2. Ordu Komutanı Korgeneral Temel dinlenecek

Davanın görülmeye başlandığı 7 Mart'tan bu yana aralarında dönemin 2. Ordu Komutanı Adem Huduti ve 2. Ordu Kurmay Başkanı Tümgeneral Avni Angun'un da bulunduğu 72 sanık, savunma yaptı.

Tutuksuz sanıklarla tanıkların dinlendiği bir önceki duruşmada, mahkeme heyeti darbe girişimi sırasında Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı olarak görev yapan 2. Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel'in gelecek celsede tanık olarak dinlenmesine karar vermişti.

Mahkeme heyeti değişti

Davanın görülmeye başlandığı 7 Mart'tan bu yana mahkemeye başkanlık eden Vedat Koç, Hakimler ve Savcılar Kurulunun (HSK) 2017 Yılı Adli Yargı Yaz Kararnamesi ile Aydın hakimliğine atanmıştı.

Malatya 1. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına ise Malatya 3. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı İzzettin Duman atanmıştı. Hakim Duman, aynı zamanda Malatya Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığına da getirildi.

Huduti'ye ait hard diskte "Kakao Talk" kalıntısı

Malatya Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesince, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde 2. Ordu Komutanı olarak görev yapan eski Orgeneral Adem Huduti'ye ait olduğu belirtilen hard diskte, örgüt üyelerinin kendi aralarında mesajlaşmak için kullandığı "Kakao Talk" uygulamasına ait kalıntılar tespit edilmişti.

Hard diskte ayrıca sanal özel ağ oluşturmak için yapılan "Hotspot Shield" programının kalıntısına da ulaşılmıştı.

İçerik çıkartma ve inceleme raporunda, "Hard diskin imajı üzerinde soruşturma konusu ile ilgili inceleme ve araştırma işlemleri esnasında 'Kakao' ve 'Hotspot Shield' kelimesi kullanılarak yapılan kelime araması neticesinde soruşturma konusuyla alakalı olabileceği değerlendirilen 'Kakao Talk' ve 'Hotspot Shield' isimli uygulamanın kalıntılarına rastlanılmıştır." ifadeleri kullanılmıştı.

Raporda ayrıca "Hotspot Shield" uygulamasına ilişkin şu bilgilere yer verilmişti:

"Hotspot Shield uygulaması Virtual Private Network (Sanal Özel Ağ) teriminin kısaltılmışı olan VPN, basit bir anlatımla internet üzerinden kurulu bilgisayarlar grubundan oluşur. Bu özel bilgisayar ağı, örneğin yerel bir ağa fiziksel erişimi bulunmayan, dışarıdaki bir kişi tarafından ağ kaynaklarına erişmekte kullanılabilir. VPN'ler, güvenilmeyen ağlara bağlanırken bağlantıyı şifrelemek ve güvenli hale getirmek için de kullanılır. Bunun yanında VPN'ler, farklı, konumlarda bulunabildiğinden, kullanıcı ülkelerin kısıtlamalarından (yasaklı web siteleri ve IP'ler gibi) da kurtarırlar. VPN'lerle bağlantı şifreli olduğundan, gönderilen ve alınan tüm veriler şifrelenir. Aynı zamanda IP adresi saklama gibi özelliği de bulunmaktadır."

İddianameden

Malatya Cumhuriyet Başsavcısı Ergül Yılmaz ve Başsavcıvekili Mehmet Badem tarafından hazırlanan, Malatya 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen 165 sayfalık iddianamede, dönemin 2. Ordu Komutanı Huduti, "bir numaralı şüpheli" olarak yer alıyor.

İddianameyle, sanıkların, "cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs etmek", "cebir ve şiddet kullanarak TBMM'yi ortadan kaldırmaya veya TBMM'yi görevlerini kısmen veya tamamen yapmasını engellemeye teşebbüs etme", "cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etme" suçlarından üçer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis ve "FETÖ üyesi olmak" suçundan da 15'er yıl hapisle cezalandırılmaları isteniyor.