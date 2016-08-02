Korgeneral Şanver emekliliğini istedi

Yüksek Askeri Şura'da (YAŞ) görev süresi bir yıl uzatıldıktan sonra Harp Akademileri Komutanlığına atanan Muharip Hava Kuvveti ve Hava Füze Savunma Komutanı Korgeneral Mehmet Şanver, emekliliğini istedi.

Alınan bilgiye göre, görev süresi bir yıl uzatılıp Harp Akademileri Komutanlığı görevine atanan, Eskişehir Garnizon Komutanı da olan Korgeneral Şanver, emeklilik için talepte bulundu.

Korgeneral Mehmet Şanver, dün Eskişehir Valisi Azmi Çelik ve Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'e veda ziyareti gerçekleştirmişti.