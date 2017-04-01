Kora kor bir mücadele yapıyoruz

TRABZON İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ''Şimdi birileri akıl tutulması gerçekleştirmişler. Onlar ne kadar tek bayrağa, tek devlete hayır deseler de biz hep şunu söyleyeceğiz; tek millet, tek bayrak, tek vatan ve tek devlet. Hep bunu söylemeye devam edeceğiz." dedi Soylu, Memur-Sen Trabzon Şube binasının açılışında yaptığı konuşmada, ''bir millet olacak, o milletin bir bayrağı olacak, o milletin bir vatanı olacak ve bir devleti olacak." ifadesini kullandı. İnternette sitelerinde dün bir şeylerin dolandığını dile getiren Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Şırnak'ta HDP'nin Kürtçe sözlü bir şarkısı yasaklandı. Kıyamet koptu. Bazı bu AB seviciler var. Şarkıda şunlar var Kürtçe; tek devlete hayır. Şarkıda şunlar var; tek bayrağa da hayır. Şimdi birileri akıl tutulması gerçekleştirmişler. Onlar ne kadar tek bayrağa, tek devlete hayır deseler de biz hep şunu söyleyeceğiz; tek millet, tek bayrak, tek vatan ve tek devlet. Hep bunu söylemeye devam edeceğiz ve bu ülkede kimse bizim bayrağımıza, kimse Ezan-ı Muhammedimize, kimse bizim değerlerimize, kimse bizim geleneklerimize kimse ama kimse medeniyetimizin kodları olan merhamet, şefkat ve iyilik medeniyeti anlayışına hiçkimse dokunamayacak." Soylu, "Bizim kalelerimizdeki bayraklarımıza kimse el uzatmaya, kimse onları oradan sökmeye cesaret edemeyecektir. Herkes böyle bilsin." ifadesini kullanarak, Memur-Sen'e verdikleri demokrasi mücadelesi için de teşekkür etti. "Bizi kimse başka ülkelerle karıştırmasın" Süleyman Soylu, on yıllardır bunların yaşandığına dikkati çekerek, şunları kaydetti: "İşte yavaş yavaş adımlarla, bu millet Cumhuriyetin kurulduğu iki temel ülkü, birisi tam bağımsızlık, ötekisi ise egemenlik kayıtsız şartsız milletin lafı. İşte bu ikisine evet bizim en çok yaklaştığımız zaman diliminde yine baktılar ki terör örgütleri işe yaramıyor, baktılar ki dolar ve avro operasyonları işe yaramıyor, baktılar ki uluslararası kuruluşlar işe yaramıyor, baktılar ki paraşütle coğrafyaya indirdikleri DEAŞ işe yaramıyor, baktılar ki yıllardan beri sevinip büyüttükleri, 50 yıldır bu ülkenin başına bela ettikleri FETÖ işe yaramıyor, baktılar ki F16'lar işe yaramıyor, baktılar ki tanklar işe yaramıyor, baktılar ki helikopterlerle silahlar, kurşunlar işe yaramıyor, yani esas abileri sahaya girdiler. Hollanda, Almanya, İsviçre, burada söylüyorum topyekün hepsi gelsinler, FETÖ'sü de gelsin, DEAŞ'ı da gelsin, hepsi gelsinler ne yaptıklarını biliyoruz. " Türkiye'yi kimsenin başka ülkelerle karıştırmaması gerektiğinin altını çizen Soylu, şunları söyledi: "Bizi yıllarca kültür emperyalizminin içerisinde yok etmeye çalışanlar, bizi yıllarca televizyon dizileriyle başkalaştırmaya, kimliğimizi değiştirmeye çalışanlar, bugüne kadar başarılı olamadıkları için bugün topyekün mücadelenin içerisine giriyorlar. İşte kora kor bir mücadele yapıyoruz. Onlar her türlü hainlikle yapıyorlar, biz de demokrasiyle, medeniyetimizin bize verdiği değerlerle, sandıkla, reyle ve oyla yapıyoruz. İşte 16 Nisan hep beraber göreceğiz. Hep beraber bu arif milletin, veraset sahibi milletin aldığı kararı göreceğiz. Türkiye'nin artık yorulmasını istemiyoruz." diye konuştu. "Tek adamlığın nasıl olduğunu en iyi şekilde onlar bilirler" Soylu, "tek adamlık" eleştirileri ile ilgili de değerlendirmede bulunarak, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Onlar bir taraftan diyecekler, bir taraftan ortaya koyacaklar, tek adamlık diyecekler. Sabahtan akşama kadar evet anlaşılıyor ki, Cumhuriyet Halk Partisinde de, Avrupa'da İslama fobyo var, Cumhuriyet Halk Partisinde İnönü fobya başlamış. Kendileri tek adamlığın nasıl olduğunu en iyi şekilde onlar bilirler. Ama buradan Cumhuriyet Halk Partisinin Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na söylüyorum, 'sen biraz bu kavrama uzaksın amma bu kavramı biraz çalışsan anlayabileceksin. Bilesin ki bu Anadolu coğrafyasında ve bu topraklarda tek adamlık olmaz. Milletin adamlığı olur, milletin." "Gerçi onun anlayabilecek bir hali de kalmadı" ifadesini kullanan Soylu, "Bizim buraların güzel bir sözü var. Düşmüş bir longoza çıkamıyor. Düşmüş, PKK'nın longozuna düşmüş, FETÖ'nün longozuna düşmüş, oradan hiçbir şekilde çıkamıyor. Çıkabileceğini de göremeyeceğiz. 16 Nisan'dan sonra onun için de gereğini yerine getirirler." dedi. "16 Nisan sadece bir 18 madde değildir" Soylu, önemli bir tarihe gidildiğine dikkati çekerek, şöyle devam etti: "16 Nisan sadece bir 18 madde değildir. Bu ülkenin bağımsızlık senedinin tekrar bu memlekette, bu milletin kararıyla imzalanmasıdır. 16 Nisan Türkiye'yi bir kalıba sokmaya çalışanlara karşı bir itirazın bu milletin kararıyla imzalanmasıdır. 16 Nisan, 2023, 2053 ve 2071 hedeflerimize yeniden o selametle gidebilmemizin, o istikamete ulaşabilmemizin, milletimizin kararıyla imzalanmasıdır ve 16 Nisan milletimizin mührüdür." AA