Köprülerde çalışma başladı

Tadilat ve bakım sebebiyle Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde 2 şerit gece yarısından itibaren, Haliç Köprüsü yanı yol ise 05.00'ten itibaren trafiğe kapatıldı.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde çalışmalar gece yarısı başladı. Avrupa'dan Anadolu yakasına geçişte köprünün 2 şeridi kademeli olarak kapatıldı. Çalışmaların başlaması ile birlikte kısa sürede Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde trafik yoğunlaştı.

Haliç Köprüsü'nde ise 05.00'te başlayan çalışma nedeniyle Edirnekapı-Okmeydanı istikametinde yan yol kontrollü olarak trafiğe kapatıldı.

Öte yandan karayolları ekipleri ışıklı uyarı levhaları ile muhtemel kazalara karşı önlem aldı.



