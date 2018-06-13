Köprü ve otoyollar 4 gün ücretsiz

ANKARA

Bakanlar Kurulu'nun konuya ilişkin kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, Ramazan Bayramı dolayısıyla 14 Haziran Perşembe saat 00.00'dan başlayarak, 18 Haziran Pazartesi günü saat 07.00'ye kadar Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğundaki otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçişlerde ücret alınmayacak.

Belediyeler ve bunların kurdukları birlik, müessesse ve işletmelerce yürütülen toplu taşıma hizmetleri de 15 Haziran Cuma günü saat 00.00'dan başlayarak, 17 Haziran Pazar günü saat 24.00'e kadar ücretsiz olacak.