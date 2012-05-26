Bakan Yıldırım, dünyadaki sayılı rüzgar tüneli testi yerlerinden olan Politecnico di Milano üniversitesine gelerek, Otoyol AŞ'nin yapacağı Gebze-Orhangazi-İzmir karayolunun İzmit Körfezi Geçişi'ne kurulacak asma köprüye ilişkin teknik bilgi aldı ve köprünün şiddetli rüzgarlarda vereceği tepkiyi ölçen maket üstündeki rüzgar testini izledi.



Bakan Binali Yıldırım, rüzgar tüneli testinin ardından yaptığı değerlendirmede, "Bugün İzmit Körfezi köprüsünün rüzgar testlerini yaptık. Hep beraber gördük ki köprü 75 bölü saniye veya bir başka deyişle 230 kilometre saate kadar rüzgar hızında, ufak salınımlar dışında anormal bir davranış göstermiyor. Köprünün yapısını ve üzerindeki trafiğin emniyetini tehlikeye sokacak bir sarsılma, salınım göstermiyor" dedi.

Türkiye'nin en büyük otoyol projesinin ne zaman tamamlanacağına ilişkin bir soruya Bakan Yıldırım, "Sözleşmede 7 yıl öngörülüyor, ama bu yap işlet devret projelerinde, süre ne kadar kısalırsa, yüklenici o kadar avantajlı konuma geçiyor. Yani devlet bütçesiyle yapılan işlerin tersine. Biz ihale etsek, uzaması kamunun aleyhine, yüklenicinin lehine. Yap-işlet-devret modeliyle uzaması onların zararına" yanıtını verdi.

Yolun iki bağlantı halinde tamamlanmasının öngörüldüğünü kaydeden Yıldırım, "Bir tanesi Gebze'den Bursa çevreyoluna bağlantı. Bir diğeri Bursa çevreyolundan İzmir'e. Her ne kadar paralel inşaat yapılsa bile, zannediyorum Bursa'ya olan kısım çok daha önceden açılmış olabilecek. Tahminim 3 yıl içinde köprü dahil İstanbul-Bursa bağlantısı bitmiş olur. Köprü 3 yıl içinde biter" dedi.

Açılışta köprüden yürüyerek mi geçeceği sorulan Bakan Yıldırım, "Köprü açılsın koşa koşa da geçerim" diyerek espri yaptı.