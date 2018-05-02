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Köpeğe kızdı, hamile gelinini bıçakladı

Ankara'da hamile gelininin evde beslediği köpeğe kızan kişi, tartıştığı gelinini ve köpeğini bıçakladı, ardından aynı bıçakla kendisini yaraladı.

Köpeğe kızdı, hamile gelinini bıçakladı

Ankara'da hamile gelininin evde beslediği köpeğe kızan kişi, tartıştığı gelinini ve köpeğini bıçakladı, ardından aynı bıçakla kendisini yaraladı.

02 Mayıs 2018 Çarşamba 11:51
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Köpeğe kızdı, hamile gelinini bıçakladı

Ankara'da hamile gelininin evde beslediği köpeğe öfkelenen kayınpeder, tartıştığı gelinini ve köpeğini bıçakladı, ardından aynı bıçakla kendisini yaraladı.

Edinilen bilgiye göre, Altındağ ilçesi Aydınlıkevler Mahallesi Şehit Cemalettin Caddesi'nde yaşayan Ahmet T, hamile olan gelini Emek T. ile evde beslediği köpek yüzünden tartışmaya başladı.

Köpeği evde istemediğini söyleyen kayınpeder, tartıştığı hamile gelini ve köpeğini bıçakladı. Daha sonra aynı bıçakla kendisini de yaralayan Ahmet T. ve gelini, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan gelin Emek T, yoğun bakımda tedavi altına alındı.

Bir süredir şizofreni tedavisi gördüğü öğrenilen ve aynı bıçakla kendisini yaraladıktan sonra Dışkapı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Ahmet T'nin de hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Yaralanan köpeğin ise Emek T'nin komşuları tarafından veterinere götürüldüğü öğrenildi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

AA

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Ankara
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