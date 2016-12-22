Konya Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, 5 Aralık'ta haklarında gözaltı kararı verilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarda, 2 kişinin daha gözaltına alınmasıyla sayı 17'ye yükseldi.
Örgütün kriptolu mesajlaşma uygulaması ByLock kullandıkları iddia edilen 17 kamu çalışanının emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü savcılık ifadesinin ardından salıverildi. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan 14 zanlıdan 7'si tutuklandı, 7'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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