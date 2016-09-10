Konya'daki FETÖ operasyonunda 38 tutuklama

KONYA - Konya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 47 kişiden 38'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 30 kişinin ardından haklarında yakalama kararı bulunan 17 kişiyi daha gözaltına aldı.

Polisteki işlemleri tamamlanan 47 şüpheli, Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 38'i tutuklandı, 9'u adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Operasyonun detayları

Konya'da yürütülen soruşturma kapsamında ortaya çıkarılan FETÖ/PDY yapılanmasının ardından, 31 Ağustos'ta Konya merkezli 22 ilde haklarında yakalama kararı çıkarılan, aralarında örgütün sözde üst düzey yöneticileri, akademisyen ve iş adamlarının da bulunduğu 90 şüpheliden 47'si gözaltına alınmıştı.

Gözaltı kararı verilenler arasında örgütün sözde üst düzey yönetiminde "il-ilçe imamı", "büyük-küçük bölge imamı", "ünite imamı", "bölge talebe mesulü" gibi pozisyonlarda bulunanlarla, "mütevelli" gibi alanlarda görev alan iş adamı ve akademisyenler yer alıyordu.