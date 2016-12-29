İddiaya göre, Selçuk Mahallesi'ndeki bir ortaokul bahçesinde arkadaşlarıyla oynayan İ.C'nin (17) attığı kar topu, yoldan geçen bir otomobile denk geldi.
Otomobildeki N.C.Ö. (28) ve O.A. ile İ.C. ve arkadaşları arasında tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda bıçaklanarak yaralanan İ.C, ambulansla Akşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
İ.C'yi bıçakladığı ileri sürülen N.C.Ö. polis ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
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