Konya'da iş adamları ve öğretim üyelerine FETÖ operasyonu

KONYA

Konya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, FETÖ/PDY'ye finans sağlayan ve örgüt faaliyetlerine iştirak eden kişilere yönelik başlattığı soruşturma sürüyor.

Delillendirme ve ifade alma işlemlerinin ardından FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü yapılanmasında aktif rol oynadığı değerlendirilen kişiler tespit edildi. Konya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla haklarında yeteri kadar delil elde edilen şüphelilere yönelik operasyonun ikinci aşaması için harekete geçildi.

Konya merkezli 15 ilde gerçekleştirilen operasyonda haklarında gözaltı kararı verilen 73 kişiden 30'u yakalandı. Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, emniyete götürüldü.

Gözaltı kararı verilenler arasında sözde "eyalet imamı", "bölge imamı", "örgüt muhasebeciliği" gibi pozisyonlarda görev alanlarla, örgüte finansman sağlayan iş adamları ve öğretim üyeleri bulunuyor.

FETÖ yapılanması

Örgütün yapılanmasıyla ilgili detaylarda ise genellikle iş yeri sahibi ve maddi durumu iyi olan, grup sohbet toplantılarına katılarak örgüt adına nakdi yardım toplanmasını sağlayan kişiler "mütevelli" olarak adlandırılıyor. Gözaltına alınanlar arasında çok sayıda "mütevelli" olan iş adamı var.

Örgütte, doktorlardan sorumlu olan kişinin ise Prof. Dr. Süleyman Türk olduğu bildirildi. Örgüt içerisindeki doktorlardan sorumlu, örgüt adına yardım alan ve il imamına bağlı olan Süleyman Türk'ün Konya doktorlarının imamı olduğu belirtildi.

Haklarında gözaltı kararı bulunanların, örgüt adına yapılabilecek her türlü hizmeti yüklendikleri, örgüt adına yardım topladıkları, avukatlardan her türlü nakdi yardımı topladıkları, eyaletlerde değişik gruplara ders verdikleri iddia edildi.

Operasyonun ilk aşamasında, 30 Temmuz'da Konya merkezli 12 ilde gözaltına alınan 30 zanlıdan 27'si tutuklanmıştı.

Örgütün deşifre olmasının fitilini iş adamı ateşledi

İş adamı Nusret Argun, 2014'te Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığına dilekçe verdi. Argun dilekçesinde, 2008'de sahte deliller üretilerek şirketlerine ve Konya bürokrasisinde çalışan birçok kişiye "Final" adı verilen operasyon yapıldığını ileri sürdü.

Operasyonu yapan KOM şube personelinin paralel yapıya mensup kişilerden olduğunu savunan Argun, bu yapıya mensup kişilerin, başta öğrenci yurdu olmak üzere taleplerini yerine getirmemesi üzerine PDY'nin emniyet ve yargı ayağıyla koordineli şekilde kendisine kumpas kurulduğunu iddia etti.

İddialar doğrultusunda Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca KOM Şube Müdürlüğünce planlı çalışma dosyası açılarak çalışmalara başlanıldı. Yürütülen soruşturma çerçevesinde iddialara yönelik birtakım deliller elde edilince rütbeli polislerin de bulunduğu bazı kişiler gözaltına alınarak tutuklandı.

Şirket-firma yetkililerinin isimleri arşivlendi

Örgüt yöneticilerinden olduğu belirtilen avukat Memduh O'ya ait avukatlık bürosunda ele geçirilen dijital verilerde örgüt üyeleri tarafından 2 bin 500'e yakın şirket-firma yetkililerinin isimlerinin arşivlendiği anlaşıldı. Bu delilden hareketle Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca yeni bir soruşturma dosyası açıldı.

FETÖ/PDY'nin yapılanmasını deşifre etmeye çalışan ekipler, yaklaşık 750 kişinin ifadesine başvurdu. Şüphelilerle ilgili emniyet veri tabanı, açık kaynak, sosyal medya, HTS detay dökümlerinden analizler yapıldı. Çeşitli kurumlardan soruşturmaya ilişkin birtakım bilgiler temin edildi.

180 yıl hapis cezasına çarptırıldı

Veriler aracılığıyla FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü yapılanmasında aktif rol oynadığı değerlendirilen kişiler tespit edildi. Örgütün yapılanması ortaya çıkarıldı. Konya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla haklarında yeteri kadar delil elde edilen şüphelilere yönelik başlatılan operasyonlar sürüyor.

Hakkındaki iddialar nedeniyle 5 yıl 6 ay cezaevinde kalan Nusret Argun, 180 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Dosyanın temyiz için Yargıtay'da olduğu bildirildi.