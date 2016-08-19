Konya'da akademisyenlere FETÖ operasyonu

Konya'da İl Emniyet Müdürlüğünün Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) finans sağlayan ve örgüt faaliyetlerine iştirak eden kişilere yönelik başlattığı soruşturma devam ediyor.

Delillendirme ve ifade alma işlemlerinin ardından FETÖ/PDY yapılanmasında aktif rol oynadığı değerlendirilen kişiler tespit edildi. Konya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla haklarında yeteri kadar delil elde edilen akademisyenlere yönelik operasyon için harekete geçildi.

Konya merkezli 17 ilde gerçekleştirilen operasyonda haklarında gözaltı kararı verilen 84 kişiden 29'u yakalandı. Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, emniyete götürüldü.

Hakkında gözaltı kararı verilen eski Selçuk Üniversitesi (SÜ) Rektörü Prof. Dr. Hakkı Gökbel'in firari olduğu öğrenildi.