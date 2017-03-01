Konya merkezli FETÖ/PDY'ye yönelik operasyon

Konya merkezli 18 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyon kapsamında adliyeye sevk edilen 71 zanlıdan 25'i tutuklandı.
Konya merkezli 18 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda haklarında gözaltı kararı verilen 98 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Soruşturma kapsamında 17 kişinin daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 71'e yükseldi.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 71 zanlıdan 25'i tutuklandı, 46'sı serbest bırakıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında kapatılan Mevlana Üniversitesi ile hastanesinin eski çalışanlarına yönelik haklarında gözaltı kararı verilen 98 kişinin yakalanması için 17 Şubat'ta, Konya merkezli 18 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirmişti. Operasyon kapsamında 54 şüpheli gözaltına alınmıştı.
AA