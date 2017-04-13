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Konya'daki FETÖ operasyonunda 36 kişi tutuklandı

Konya'daki FETÖ operasyonunda 'ByLock' kullandıkları öne sürülen 46 eski polisten 36'sı tutuklandı.

Konya'daki FETÖ operasyonunda 36 kişi tutuklandı

Konya'daki FETÖ operasyonunda 'ByLock' kullandıkları öne sürülen 46 eski polisten 36'sı tutuklandı.

13 Nisan 2017 Perşembe 11:46
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Konya'daki FETÖ operasyonunda 36 kişi tutuklandı

Konya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları iddiasıyla gözaltına alınan 46 eski polisten 36'sı tutuklandı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmalar kapsamında, örgütle bağlantısı olduğu iddiasıyla aranan 8 kişinin daha yakalanmasıyla gözaltındakilerin sayısı 46'ya yükseldi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 36'sı tutuklandı, 10'u adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Konya'da FETÖ/PDY operasyonunda, ByLock kullandıkları öne sürülen 48 eski polisten 38'i, 8 Nisan'da gözaltına alınmıştı.

AA

Anahtar Kelimeler:
KonyaFETÖKonyadaki FETÖ OperasyonuKonya Cumhuriyet BaşsavcılığıBylock
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