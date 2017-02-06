Konya'da zincirleme trafik kazası

Konya kent merkezinde yoğun sis ve buzlanma nedeniyle meydana gelen, çok sayıda aracın karıştığı zincirleme trafik kazsında yaralananlar hastaneye kaldırılıyor.

Alınan bilgiye göre, Konya-Ankara karayolu ASTİM Sanayi sitesi yakınlarında, yoğun sis ve buzlanma nedeniyle çok sayıda aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Kazada, yaralılar olduğu bildirildi. Olay yerine ambulanslar sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla hastanelere kaldırılıyor.

Kaza nedeniyle, karayolu ulaşıma kapandı.