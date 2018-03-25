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Konya'da 'sütbank' soruşturması başlatıldı

Konya Karapınar'da "süt bankacılığı" modeliyle "DKC Hayvancılık" adı altında yaklaşık bin 500 üyeden 100 milyon lira topladığı iddia edilen şüpheli hakkında nitelikli dolandırıcılık suçlamasıyla soruşturma başlatıldı.

Konya'da 'sütbank' soruşturması başlatıldı

Konya Karapınar'da "süt bankacılığı" modeliyle "DKC Hayvancılık" adı altında yaklaşık bin 500 üyeden 100 milyon lira topladığı iddia edilen şüpheli hakkında nitelikli dolandırıcılık suçlamasıyla soruşturma başlatıldı.

25 Mart 2018 Pazar 14:46
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Konya'da 'sütbank' soruşturması başlatıldı

KONYAKonya'nın Karapınar ilçesinde "DKC Hayvancılık" adı altında yaklaşık bin 500 üyeden 100 milyon lira topladığı iddia edilen şüpheli hakkında nitelikli dolandırıcılık suçlamasıyla Karapınar Cumhuriyet Savcılığınca soruşturma başlatıldı.

AA muhabirinin emniyet kaynaklarından edindiği bilgiye göre, ilçede yem üreticisi A.D, 2015 yılında "DKC Hayvancılık" adı altında çok ortaklı süt üretimi platformu kurdu.

Ticari unvanı ve şirket kaydı bulunmayan "DKC Hayvancılık" adına açılan "dkchayvancilik.com" internet sitesinde ve sosyal medya hesaplarından "İnek kiralama projemiz" başlığı altında yatırımcı arayan A.D, iddiaya göre, üyelerine cazip yatırım, sıfır risk ve yüksek kar vadetti.

Üye olmak isteyenlere, ilçeye 15 kilometre uzaklıktaki 140 dekar arazi üzerine kurulu çiftlikte 750 sağmal inekten süt üretimi yapıldığı bilgisini veren A.D, kısa zamanda bin 500'e yakın üye topladı.

A.D'nin, 13 maddelik basit sözleşme imzalayan üyelerden yüzde 35 net kar vaadiyle iki yılda 100 milyon lira topladığı iddia ediliyor.

Mağdur şikayetçi oldu

On ay boyunca 6 bin lira verene aylık 150 lira, 7 bin lira ödeyene ise 180 lira kar taahhüt edilen "sütbank" sisteminde üyelere şubat ayından itibaren para verilmedi.

Yatırımcılarına "mali kriz nedeniyle ödemeye yapılamayacağı"nı SMS ile bildiren "DKC Hayvancılık"tan mağdurlar şikayetçi oldu. Bu süreçte "DKC Hayvancılık", üye topladığı internet sayfasını askıya aldı.

İlçede 12 "sütbank" işletmesi tespit edildi

Konya'da yaşayan bir üye ise 28 inek kiraladığı sistemden parasını alamadığı için polise başvurdu.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, onlarca BİMER başvurusuyla hakkını arayan yatırımcıların da şikayeti üzerine çalışma başlattı.

Emniyetin yaptığı araştırmada, ilçede 12 işletmenin "sütbank" modeliyle çalıştığı tespit edildi. Şikayete konu olan "DKC Hayvancılık"ın faaliyetlerini inceleyen ekipler, yaşanan mağduriyete ilişkin rapor hazırladı.

Yapılan çalışmada, her sözleşmede en az 3 ineğin kiralandığı, bin 500 üyeden toplam on bin civarında sağmal ineğin olması gerektiği hesaplandı.

Bir inek 60 kişiye kiralanmış

Üyelere kiralanan ineklerin kulak küpesi ve sigorta poliçesi numarasının verilmediği ortaya çıktı. "DKC Hayvancılık" adına faaliyetine devam eden çiftlikte ise 134 ineğin bulunduğu, bir ineğin 60 kişiye kiralandığı belirlendi.

Sistemin yeni üyelerin paralarıyla önceki yatırımcıların parasını ödediği, böylelikle yatırımcı toplamaya devam ettiği bildirildi.

Karapınar Cumhuriyet Savcılığı, emniyetin raporunun ardından soruşturma başlattı.

Yurt içi ve yurt dışından organizasyona katılan mağdurlar ise sosyal medya üzerinden örgütlenerek, paralarının iadesini istiyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
KonyaSütbankÖnce Vatan Gazetesi
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