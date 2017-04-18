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Konya'da karbonmonoksit zehirlenmesi

Konya'nın Karatay ilçesinde, ısınmak için girdikleri imalathanenin kulübesinde tenekede ateş yakan 3 Suriyeli, karbonmonoksit gazından zehirlenerek yaşamını yitirdi.

Konya'da karbonmonoksit zehirlenmesi

Konya'nın Karatay ilçesinde, ısınmak için girdikleri imalathanenin kulübesinde tenekede ateş yakan 3 Suriyeli, karbonmonoksit gazından zehirlenerek yaşamını yitirdi.

18 Nisan 2017 Salı 12:06
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Konya'da karbonmonoksit zehirlenmesi

Konya'nın merkez Karatay ilçesinde, ısınmak için girdikleri imalathanenin kulübesinde tenekede ateş yakan 3 Suriyeli, karbonmonoksit gazından zehirlenerek yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Tatlıcak Mahallesi'ndeki bir imalathanenin kulübesine gece ısınmak için giren Suriye uyruklu Cuma El Kürdi (18) ile kimliği henüz belirlenemeyen 18 ve 32 yaşlarındaki 2 arkadaşı, teneke içinde kağıt ve karton yaktıktan sonra uyudu.

Sabah saatlerinde fabrikaya gelen çalışanlar, kulübede 3 kişinin hareketsiz yattığını görünce, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, 3 kişinin karbonmonoksit gazından zehirlenerek öldüğünü tespit etti.

Cesetler, yapılan incelemenin ardından morga gönderilecek. 

AA

Anahtar Kelimeler:
KonyaKarbonmonoksit Zehirlenmesi
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