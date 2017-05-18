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Konya'da FETÖ/PDY operasyonu

Konya'da FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda, haklarında gözaltı kararı çıkarılan 27 şüpheliden 20'si yakalandı.

Konya'da FETÖ/PDY operasyonu

Konya'da FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda, haklarında gözaltı kararı çıkarılan 27 şüpheliden 20'si yakalandı.

18 Mayıs 2017 Perşembe 10:26
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Konya'da FETÖ/PDY operasyonu

Konya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, haklarında gözaltı kararı çıkarılan 27 şüpheliden 20'si yakalandı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY ile bağlantısı olduğu değerlendirilen ve kapatılan Mevlana Üniversitesinde çalışmış 27 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, belirlenen adreslere düzenlediği operasyonda 20 kişiyi gözaltına aldı.

Aralarında, üniversitenin hastanesinde çalışan bazı doktor ve hemşirelerin de bulunduğu şüpheliler, Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Terörle Mücadele Şubesine götürüldü.

Adreslerinde bulunamayan 7 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
Mevlana ÜniversitesiKonyaFETÖ
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