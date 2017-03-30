Konya'da FETÖ/PDY operasyonu: 6 gözaltı

Konya merkezli 5 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları öne sürülen, çoğunluğu görevlerinden ihraç edilen 14 askerden 6'sı gözaltına alındı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmalar kapsamında, örgütle bağlantısı olduğu ileri sürülenlere yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Konya merkezli Ankara, Sivas, İstanbul ve Kayseri'de haklarında gözaltı kararı verilen, çoğunluğu görevden ihraç edilmiş binbaşı, yüzbaşı, üsteğmen, astsubay gibi rütbelerdeki 14 askeri yakalamak için eş zamanlı operasyon başlattı.

Örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları iddia edilen zanlılardan 6'sı gözaltına alındı.

Adreslerinde bulunamayan diğer zanlıların yakalanması için çalışmalar sürüyor.