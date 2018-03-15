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Konya'da FETÖ operasyonu: 14 gözaltı

Konya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, 14 şüpheli gözaltına alındı.

Konya'da FETÖ operasyonu: 14 gözaltı

Konya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, 14 şüpheli gözaltına alındı.

15 Mart 2018 Perşembe 09:45
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Konya'da FETÖ operasyonu: 14 gözaltı

Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY ile bağlantılı oldukları ve ByLock kullandıkları iddia edilen 17 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda 14 kişi yakalandı.

Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

Adreslerinde bulunamayan 3 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Konya Cumhuriyet BaşsavcılığıFETÖBylock
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