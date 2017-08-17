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Konya'da 20 kişi ByLock'tan gözaltına alındı

Konya'da FETÖ'nün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları iddia edilen 20 şüpheli gözaltına alındı.

Konya'da 20 kişi ByLock'tan gözaltına alındı

Konya'da FETÖ'nün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları iddia edilen 20 şüpheli gözaltına alındı.

17 Ağustos 2017 Perşembe 13:45
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Konya'da 20 kişi ByLock'tan gözaltına alındı

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında örgütle bağlantılı oldukları ve şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları iddiasıyla 38 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Konya merkezli 7 ilde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda aralarında kadınların da bulunduğu 20 şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheliler, Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürüldü.

Adreslerinde bulunamayan 18 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
KonyaFETÖBylock
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