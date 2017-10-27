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Konutta en yaşlı Fatih, en genç Esenyurt

Ortalama konut yaşının 12 olduğu İstanbul'da, en yaşlı ilçelerin başında 26 yıl ile Fatih gelirken, Fatih'i 25 yıl ile Adalar, 24 yıl ile Beyoğlu, 21 yıl ile Güngören takip ediyor.

Konutta en yaşlı Fatih, en genç Esenyurt

Ortalama konut yaşının 12 olduğu İstanbul'da, en yaşlı ilçelerin başında 26 yıl ile Fatih gelirken, Fatih'i 25 yıl ile Adalar, 24 yıl ile Beyoğlu, 21 yıl ile Güngören takip ediyor.

27 Ekim 2017 Cuma 11:49
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Konutta en yaşlı Fatih, en genç Esenyurt

İSTANBUL - Gayrimenkul veri analizi platformu Endeksa'nın yaptığı araştırmaya göre, İstanbul'da konutta en yaşlı ilçelerin başında 26 yıl ortalama ile Fatih gelirken, Esenyurt ve Sancaktepe'de bu rakam 4 seneye kadar düşüyor.

Endeksa'nın "İstanbul'da Ortalama Konut Yaşları" başlıklı araştırmasına göre, İstanbul genelinde ortalama konut yaşı 12 olarak tespit edilirken, en yaşlı evlerin bulunduğu ilçelerin başında ortalama 26 yıl ile Fatih geliyor. Onu bu alanda 25 yıl ile Adalar, 24 yıl ile Beyoğlu, 21 yıl ile Güngören izliyor.

İlk dört ilçenin ardından, konut yaşı en yüksek ilçeler sıralamasında 20 yıl ile Bakırköy, Beşiktaş ve Kadıköy, 17 yıl ile Üsküdar ve Şişli, 16 yıl ile Bahçelievler, 14 yıl ile Zeytinburnu ve 13 yıl ile Avcılar takip ediyor.

En genç konutların bulunduğu yerleşim yerlerinin başında ortalama 4 yıl ile Esenyurt ve Sancaktepe gelirken, yaş ortalaması Arnavutköy, Çekmeköy, Sultanbeyli ve Tuzla'da 6 yıla, Eyüp, Başakşehir ve Ümraniye'de 7 yıla, Pendik, Beylikdüzü ve Kağıthane'de 8 yıla, Sultangazi, Küçükçekmece ve Ataşehir'de 9 yıla, Bağcılar, Gaziosmanpaşa ve Çatalca'da 10 yıla, Sarıyer, Büyükçekmece, Esenler, Şile ve Kartal'da 11 yıla çıkıyor.

Maltepe, Bayrampaşa, Beykoz ve Silivri'de ise ortalama konut yaşları il genelinde olduğu gibi 12 yıl.

Daire tipine göre ilçe yaş ortalamaları

Farklı konut tiplerinin ilçe bazında ortalama yaşları incelendiğinde ise ortalama yaşı en yüksek 1+1 konutların 27 yıl ile Fatih'te, 25 yıl ile Beyoğlu'nda, 24 yıl ile Adalar'da, 21 yıl ile Bakırköy'de ve 19 yıl ile Güngören'de olduğu ortaya çıkıyor.

En genç 1+1'ler ise 3 yıl ile Sultanbeyli, Tuzla, Esenyurt ve Sancaktepe'de yer alırken, bu rakam Beylikdüzü'nde 4 seneye çıkıyor.

En yaşlı 2+1'ler 27 yıl ile Fatih'te bulunurken, onu 25 yıl ile Bakırköy, 24 yıl ile Adalar, 23 yıl ile Beyoğlu ve 22 yıl ile Güngören takip ediyor. Ortalama yaşı en düşük 2+1'ler ise 4 yıl ile Esenyurt ve Sancaktepe'de, 5 yıl ile Beylikdüzü ve Çekmeköy’de bulunuyor.

Fatih, Adalar ve Beyoğlu ortalama yaşı en yüksek 3+1'lere ev sahipliği yaparken, bu rakam Güngören ve Beşiktaş'ta 23 seneye geriliyor. En genç 3+1 konutlar ise 5 yıl ile Sancaktepe'de, 6 yıl ile Esenyurt ve Sultanbeyli'de, 7 yıl ile Çekmeköy ve Tuzla'da yer alıyor.

Ortalama yaşı en yüksek 4+1'lerin 26 ile Adalar'da olduğu görülürken, onu 23 yıl ile Fatih ve Beyoğlu, 20 yıl ile Şişli ve 17 yıl ile Beşiktaş takip ediyor. Ortalama yaşı en düşük 4+1'ler ise 4 yıl ile Sancaktepe"de, 5 yıl ile Sultanbeyli, Arnavutköy ve Kağıthane'de, 6 yıl ile Çekmeköy'de bulunuyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
KonutFatihEsenyurtGüngörenBeyoğlu
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