Konut sektöründe Sancaktepe’de öğretmelere özel indirim

Reimco güvencesi ile Sancaktepe İlçesinde Celestia Life adıyla geliştirilen proje 4 konut bloğu ve sosyal tesisleri ile doğayla iç içe bir yaşam tarzını konut sahibi olmak isteyen tüketicilerinin beğenisine sunuyor. Öğretmenlere, % 15+5 indirim olanaklarına 24 ay sıfır, 60 ay 0.50, 120 ay 0.68 faiz oranlarıyla sunduğu Celestia Life projesin de teslimler 6 ay sonra başlıyor.

Tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü’nü kutlarız diye konuşan Reimco Koordinatörü Seyfettin Belikırık, Reimco’nun Türkiye’de ve yurt dışında yenilikçi ve sürdürülebilir bir planlama anlayışıyla, çağdaş, yaşanabilir yeni teknolojilerle donatılmış örnek yaşam alanları ve projeler geliştiren bir kuruluş olduğunu söyledi.

Belikırık “ Sancaktepe ilçesinde gerçekleştirdiğimiz projeden öğretmenlerimizin de faydalanmasını isteriz. Öğretmenlerimize firma olarak her zaman değer veriyoruz. Bunun neticesi olarak gerçekleştirdiğimiz projede öğretmene özel bir indirim gerçekleştirdik. Projemizde öğretmenlerimize özel bir yer vermenin sevincini yaşadık. Bunu da tüm eğitim camiası ile paylaşmak isteriz.” diye konuştu.

Haber: Tevfik Erk