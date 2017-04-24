Konuk çocuklardan dans gösterileri

Nevşehir'de, "Çocuklar Geleceğimizdir" temasıyla 26 ülkeden çocukların katılımıyla düzenlenen "39. TRT Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği" kapsamında, farklı ülkelerden gelen öğrenciler dans gösterileri sundu.

Ukrayna, Romanya, Arnavutluk, Kosova ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden gelen çocuklar, Cumhuriyet Meydanı'ndaki programda, sahneye yöresel kıyafetleriyle çıktı. Çocukların dans gösterileri vatandaşlar tarafından beğeniyle izlendi.

Uluslararası düzeyde kutlanan ilk ve tek çocuk bayramı niteliği taşıyan program, yarın Göreme beldesindeki "şenlik yürüyüşü" ve konser organizasyonuyla devam edecek.