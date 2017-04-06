Kontrolden çıkan araç gazetecilerin otomobillerine çarptı

Kahramanmaraş'ta kontrolden çıkan hafif ticari aracın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu takip eden gazetecilerin otomobiline çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 46 D 3543 plakalı hafif ticari araç, Onikişubat İlçesi Hanefi Mahçiçek Bulvarı'nda yoldan çıkarak, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun programını takip için görevli, park halindeki TRT ve Anadolu Ajansı'na (AA) ait otomobillere çarptı.

Kazada, hafif ticari aracın sürücüyle, aynı araçtaki iki kişi yaralandı.

Yaralılar ambulansla Necip Fazıl Şehir Hastanesine kaldırıldı.