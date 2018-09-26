Konsantre Parfüm ile mis gibi kokun!

Merhaba sevgili okuyucular,

Son zamanlarda benden yorumlarda ya da email ile çok fazla parfüm tavsiyesi isteniliyor. Bunun üzerine ben de kendim de severek kullandığım parfümlerimin adresini sizlere de tanıtmak istedim. Ve sizler için Gökhan Bey ile bir araya geldik.

Konsantre parfümü bana sorarsanız eğer ;

Alkol zararlıdır, Yeşilaycıyız biz. Doğal olarak alkol olmayınca parfümün içinde sağlıklı oluyor. Alıp içebilirsiniz o derece. Doğallığına diyecek bişey yok.

Ekonomiktir. 7 gr lık boyu hergün kullanıldığında 2 ay dayanır, bereketlidir.

Parfümde bereket çok önemlidir. Özellikle bu parfüm kaç gün kalıcı diyen arkadaşlar için biçilmiş kaftandır. Alın sürün kolunuza zımpara yardımıyla anca çıkartırsınız.

Çantanızda çok az yer kaplar, kolaylıkla üzerinizde taşıyabilirsiniz. Kısacası müthiş bir buluş.