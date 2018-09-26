Konsantre Parfüm ile mis gibi kokun!

Merhaba sevgili okuyucular,
Son zamanlarda benden yorumlarda ya da email ile çok fazla parfüm tavsiyesi isteniliyor. Bunun üzerine ben de kendim de severek kullandığım parfümlerimin adresini sizlere de tanıtmak istedim. Ve sizler için Gökhan Bey ile bir araya geldik.
Konsantre parfümü bana sorarsanız eğer ;
Alkol zararlıdır, Yeşilaycıyız biz. Doğal olarak alkol olmayınca parfümün içinde sağlıklı oluyor. Alıp içebilirsiniz o derece. Doğallığına diyecek bişey yok.
Ekonomiktir. 7 gr lık boyu hergün kullanıldığında 2 ay dayanır, bereketlidir.
Parfümde bereket çok önemlidir. Özellikle bu parfüm kaç gün kalıcı diyen arkadaşlar için biçilmiş kaftandır. Alın sürün kolunuza zımpara yardımıyla anca çıkartırsınız.
Parfümde bereket çok önemlidir. Özellikle bu parfüm kaç gün kalıcı diyen arkadaşlar için biçilmiş kaftandır. Alın sürün kolunuza zımpara yardımıyla anca çıkartırsınız.
Çantanızda çok az yer kaplar, kolaylıkla üzerinizde taşıyabilirsiniz. Kısacası müthiş bir buluş.
Farklı ve benzersiz bir hediyeliktir.
Aşkınıza hediye verdiğinizde karşıdan gelecek tepkiyi beklemeden ''Ben seni su katılmış parfümler gibi değil konsantre seviyorum'' dediğiniz zaman öpücük garantilidir.
Aşkınıza hediye verdiğinizde karşıdan gelecek tepkiyi beklemeden ''Ben seni su katılmış parfümler gibi değil konsantre seviyorum'' dediğiniz zaman öpücük garantilidir.
Öncelikle Gökhan Bey sizleri tanıyabilir miyiz?
İnstagram üzerinden online satış yapan bir firmayız ,işimiz aslında yüzyıllardır insanlar tarafından kullanılan günümüz de unutulmaya yüz tutan bir parfüm formatını insanlara yeniden tanıtmak.
Online olarak bu işi 3 yıldır yapmaktayız daha önceden 20 yıllık bir geçmişimiz var.
Konsantre parfüm işine girmek nereden aklınıza geldi?
Piyasada bu konuda bir boşluk olduğunu gördük. İnsanlar çok yüksek fıyatlara aldıkları parfümlerin kalıcılığından memnun değillerdi bunun yanında türk tüketicisi sürekli kalıcı parfüm arayışındaydı, bu konuda insanlara yardımımız olacağını düşündük
Konsantre parfüm ile orijinal parfüm arasında bir fark var mı?
Kokular bildiğiniz parfümlerin yüzde 100 aynısı olarak uretılmıştır aralarında fark yoktur. Fark yoğunluk ve kalıcılık olarak farketmektedir tam istediğiniz gibi yoğun kalıcı gelmektedir
Parfümleriniz orijinal parfümlerin saf hali mi?
Orjinal ürünlerdir saf parfüm halinde gelmektedir.
Herhangi bir alerji durumu yapma olasılığı var mı?
Ürünler yurtdışında üretilmekte oranın sıkı sağlık kontrollerinden geçmektedir. Bu yönden güvenli bir üründür. Bugüne kadar alerjik problemleri olan müşterilerimiz dahil herhangi bir sağlık problemi yaşanmamıştır.
Kalıcılık süreleri nelerdir?
Tende 18 saat, kumaş da 5 günün üzerinde çıkabilmektedir. Ayrıca sudan etkilenmemekte yani su ile yıkansa bile kalıcılığını devam ettirebilmektedir.
İnstagram hesabınızda birçok parfümün saf hali bulunmakta. Kullanıcı yorumları nasıl peki?
Özellikle online satışta müşteri memnuniyeti çok önemlidir, çünkü güvene dayalı bir satış tarzıdır . müşteriler kullanıcı yorumlarına bakar güvenmek ister. Ayrıca müşteri memnuniyetini devamını sağlamak için üründe standartizasyon yani devamlı aynı kalitede ürünü alıcıya gönderebilmek önemlidir. Ayrıca paketleme ve zamanında ve hızlı kargo süreci müşteri memnuniyetini etkileyen faktörlerdir. Tüm bu konularda başarılı olduğumuzu düşünüyorum. Sayfamda 3000 paylaşımdan 2000 tanesi müşteri memnuniyetini belgeleyen whats app konuşmaları ekran görüntülerinden oluşmakta
Konsantre parfümleri siz mi imal ediyorsunuz? Yoksa yurtdışından mı geliyor. Geliyorsa hangi ülkelerden?
Bu tarz ürünü üretmek için yüksek teknoloji ve sermaye gerekmekte ,dünyada sayılı firma üretebilmektedir. Bu konunun dünyada bir numarası isviçrede bulunan bir firmaca üretilip ithal edilmektedir.
%100 doğal olması denirken neyi ifade ediyorsunuz? İçerisinde alkol bulunmuyor mu?
Her zaman satın aldığımız parfümlerin içinde alkol bulunmaktadır , Alkol esansın uçuculuğu 400 kat artırmaktadır. Bundan dolayı parfümde bir türlü istediğimiz kalıcılığı yakalayamamaktayız. Ürünlerimizde alkol bulunmamakta saf parfüm halindedir.
Son olarak kullanıcılarımızın size rahatlıkla ulaşabilecekleri sosyal medya hesaplarınızı öğrenebilir miyiz?
İnstagram sayfamızı ziyaret için instagram da konsantre_parfum sayfası . whatsapp 0535 568 4337 numaradan ulaşabilirsiniz.
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Son Güncelleme: 26.09.2018 12:03