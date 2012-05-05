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Koncuk: ''Toplu sözleşme masasında manevra yapılmasına izin vermeyeceğiz''

Türkiye Kamu-Sen ve Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk, ''Toplu sözleşme masasında manevra yapılmasına izin vermeyeceğiz'' dedi.

Koncuk: ''Toplu sözleşme masasında manevra yapılmasına izin vermeyeceğiz''

Türkiye Kamu-Sen ve Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk, ''Toplu sözleşme masasında manevra yapılmasına izin vermeyeceğiz'' dedi.

05 Mayıs 2012 Cumartesi 16:05
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Koncuk: ''Toplu sözleşme masasında manevra yapılmasına izin vermeyeceğiz''

OSMANİYE - Koncuk, Osmaniye'de Ahmet Şekip Ersoy Kültür Merkezi'ndeki konfederasyona bağlı sendika üyeleriyle istişare toplantısında, Türkiye'de 2 milyon 600 bin kamu çalışanı olduğunu belirtti.

Toplu sözleşmede önemli talepler ortaya koyduklarını ifade eden Koncuk, bu talepler içerisinde, kamu çalışanlarına 2012-2013 yılı için yüzde 10 10 zam yapılması isteğinin de bulunduğunu söyledi.

Koncuk, şunları kaydetti:

''Toplu sözleşme masasında manevra yapılmasına izin vermeyeceğiz. Daha görüşmelerin ilk gününde saat 10.00'da ara verildi. Bir odaya çekilerek, bakanla birlikte çalışma takvimi hazırladılar. Ben toplantı öncesi şunları söyledim. Bu kanun size çalışma takvimi yapma hakkını verebilir ama, bu hakkı kapalı kapılar arasında kullanamazsınız. Masada yapacaksınız. Hatta bu konuda görüşlerimizi alacak ve takvimi öyle belirleyeceksiniz. Bütün süreçte de bazı şeyler kapalı kapılar arasında olabilirdi. Doğru şeyler yapacaksanız herkesin gözü önünde yapacaksınız. Esas olan budur. Şeffaflık dışında hangi usulle ne yaparsanız yapın isterseniz hayır yaptığınızı zannedin, ondan şer doğar. Kamu-Sen olarak bu yanlışların yapılmasına asla göz yummayacağız.''

Koncuk, kamu çalışanlarına ve emeklilere kurban ve Ramazan bayramları öncesi bir maaş ikramiye verilmesi gerektiğini de sözlerine ekledi.

AA

Son Güncelleme: 05.05.2012 08:08
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Koncuk: Toplu Sözleşme Masasında Manevra Yapılmasına Izin Vermeyeceğiz
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