Komutanlardan Gül ve Erdoğan'a veda

ANKARA
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, emekliye ayrılacak kara, hava, deniz kuvvetleri komutanlarıyla jandarma genel komutanını kabul etti.
Çankaya Köşkü'ndeki basına kapalı kabul, yarım saat sürdü.
Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hayri Kıvrıkoğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Murat Bilgel, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Mehmet Erten ve Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Bekir Kalyoncu emeklilik nedeniyle Cumhurbaşkanı Gül'e veda ziyaretinde bulundu.
Başbakan Erdoğan'a veda ziyareti
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, 30 Ağustos itibarıyla emekliye ayrılan kara, hava, deniz kuvvetleri komutanlarıyla jandarma genel komutanını kabul etti.
Başbakanlık Resmi Konut'da basına kapalı gerçekleşen kabul, yaklaşık 1 saat sürdü.
Kabulde, 30 Ağustos 2013 itibarıyla emekliye ayrılan Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hayri Kıvrıkoğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Mehmet Erten, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Murat Bilgel ve Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Bekir Kalyoncu'nun, Başbakan Erdoğan'a veda ettikleri belirtildi.
AA
Son Güncelleme: 21.08.2013 16:46