"Komutanlara 'FETÖ'cüler darbe yapıyor' dedim"

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Deniz Kuvvetleri Komutanlığındaki (DKK) eylemlere ilişkin 72 kişinin yargılandığı davada tanık olarak dinlenen Yarbay Aşkın Öge, o gece karargahtaki amirallerin isimlerini öğrendikten sonra güvendiği komutanlarını arayarak "FETÖ'cülerin darbe yaptığını" söylediğini ifade etti.

Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Cezaevi kampüsündeki duruşma salonunda görülen davada, sanık savunmalarının tamamlanmasıyla tanık beyanlarının alınmasına geçildi.

Tanık olarak dinlenen Karargah Destek Kıta Komutan Vekili Deniz Yarbay Aşkın Öge, 15 Temmuz 2016 akşam saatlerinde Ömer isimli bir subayın kendisini arayarak, Genelkurmay Başkanlığında çatışmaların yaşandığını, sanık eski Tuğamiral İrfan Arabacı'nın da karargaha gelerek emir komutayı devraldığını söylediğini aktardı.

"Emrimdeki askerler beni içeri almadı"

Gelişmeleri yerinden görmek için karargaha gitmeye karar verdiğini anlatan Öge, Genelkurmay Başkanlığında çatışmaların devam etmesi nedeniyle ilk önce güney nizamiye kapısına gittiğini, burada nöbet tutan emrindeki askerlerin kendisini içeri almadıklarını ifade etti.

İlerleyen saatlerde F16'ların alçak uçuş yapmaya başladığını, Genelkurmay Başkanlığı karargahından helikopterlerin havalandığını anlatan Öge, gelişmeleri bir bütün olarak değerlendirdiğinde bunun bir darbe girişimi olduğu kanısına vardığını dile getirdi.

Bunun üzerine Karargah Komutanı Albay Noyan Özçelik'i aradığını kaydeden Öge, "Karargahta darbe olduğunu söyledim. O gece karargahtaki isimlere bakınca açık bir şekilde 'FETÖ'cüler darbe yapıyor.' dedim. Daha sonra Tümgeneral Macit Arslan ile Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Bülent Bostanoğlu'na da bir şekilde ulaşarak durumu izah ettim. Bostanoğlu, güvenilir bir yerde kalmamı istedi. Gece boyunca Macit Arslan'ı arayarak bilgilendirme yapmaya devam ettim." diye konuştu.

Tanık uzman çavuşlar Adem Şahin ile Barış Bayram'ın da beyanını alan mahkeme, duruşmaya ara verdi.