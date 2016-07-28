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Komutanın kardeşi olduğu açığa alınınca ortaya çıktı

FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan polis memuru Küçükberber'in, Garnizon Komutanı Kurmay Albay Küçükberber'in kardeşi olduğu ortaya çıktı.

Komutanın kardeşi olduğu açığa alınınca ortaya çıktı

FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan polis memuru Küçükberber'in, Garnizon Komutanı Kurmay Albay Küçükberber'in kardeşi olduğu ortaya çıktı.

28 Temmuz 2016 Perşembe 13:08
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Komutanın kardeşi olduğu açığa alınınca ortaya çıktı

 Iğdır'da, FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan polis memuru Mükremin Küçükberber ile TSK'dan ihraç edilen ve tutuklanan eski Garnizon ve 5. Hudut Alay Komutanı Piyade Kurmay Albay Ekrem Küçüberber'in kardeş oldukları, aynı kentte görev yaptıklarını gizledikleri ortaya çıktı.

Alınan bilgiye göre, Iğdır'da FETÖ darbe girişiminin ardından başlatılan soruşturmada önce görevden uzaklaştırılan, 27 Temmuz'da da gözaltına alınan Iğdır Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şubesinde görevli polis memuru Küçükberber'in, aynı soruşturmada tutuklanan ve TSK'dan ihraç edilen eski Garnizon ve 5. Hudut Alay Komutanı Piyade Kurmay Albay Küçükberber ile kardeş oldukları belirlendi.

Bir yıldır kentte görevli olan polis memuru Küçükberber'in açığa alma işlemiyle ortaya çıkan aile bağının ilde üst düzey yöneticiler de dahil olmak üzere kimse tarafından bilinmediği, kardeşlerin bu bağı özenle en yakın çalışma arkadaşlarından dahi gizlediği tespit edildi.

Iğdır'dan önce Konya ve Afyon illerinde görev yaptığı FETÖ/PDY'nin emniyet teşkilatı içinde aktif olduğu dönemde, çeşitli başarı gerekçeleriyle 150 maaş ikramiye ödül verildiği belirlenen polis memuru Küçükberber'in, bu paranın büyük bölümünü "himmet" adı altında örgüte aktardığı, emniyetten edindiği bilgileri ise darbe girişiminin başarılı olması halinde "Iğdır Sıkıyönetim Komutanı" olarak atanması planlanan ağabeyine ilettiği iddia edildi. ,

AA

Son Güncelleme: 28.07.2016 13:09
Anahtar Kelimeler:
ığdırFETÖDarbeTürkiyePolisTSKAfyonKonya
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