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Kömürde potansiyeli yüksek 7 saha üretime açılıyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, "Yeni modelle kömürde 7 sahanın ruhsat devriyle potansiyeli yüksek alanları üretime açıyoruz." dedi.

Kömürde potansiyeli yüksek 7 saha üretime açılıyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, "Yeni modelle kömürde 7 sahanın ruhsat devriyle potansiyeli yüksek alanları üretime açıyoruz." dedi.

11 Ekim 2018 Perşembe 11:44
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Kömürde potansiyeli yüksek 7 saha üretime açılıyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Yeni modelle kömürde 7 sahanın ruhsat devriyle potansiyeli yüksek alanları üretime açıyoruz." ifadelerini kullandı.

TTK alanlarında yıllık ek 3 milyon ton, TKİ alanlarında ise ek 15,6 milyon ton kömür üretileceğini söyleyen Bakan Dönmez, "TKİ ruhsatlarında 25 ila 30 yıllık projeyle 72,3 milyar liralık yerli kömür ekonomiye kazandırılacak." dedi. 

"Kamuya 21 milyar lira gelir akışı sağlanacak"

Bakan Dönmez, söz konusu dönemde kömür sahalarından kamuya 21 milyar lira gelir akışı sağlanacağını kaydetti.

"Yerli sahalardan yaklaşık 19 milyon ton kömür üreterek ithalata ödenen ücreti yarı yarıya azaltacağız." diyen Dönmez, "Yeni sahalarda yılda 7,5 milyar liralık ithal kömürün ikamesiyle cari açığın kapanmasına katkı sağlayacağız." şeklinde konuştu.

Bakan Dönmez, TTK’nın ruhsat alanlarında yaklaşık 203 milyon tonluk bir üretim sahasının yatırımcılara açılacağını belirterek, böylece sözleşme süresi boyunca 25 milyar liralık ithal kömür ikamesi sağlanacağını söyledi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez
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