Komşu kıyılarda Türk gemisi battı

Ulaştırma Bakanlığı Ana Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi'nden yapılan açıklamada, bugün saat 03.05'de Yunanistan'ın batı kıyılarında bulunan Zakintos Adası'nın açıklarında 2200 ton dökme zeytin küspesi yükle Dikili Limanına seyretmekte olan 2762 dwt ve 1419 grt'luk, Türk personelli ve Türk bayraklı, ''Erol Senkaya'' isimli geminin alabora olduğu bildirildi.



Olay yerine sevk edilen bir kurtarma botunca geminin 10 personelinden 6'sının gemiden alınarak Zakintos adasında bir hastaneye sevk edildiği, arama kurtarma çalışmalarında 1 personelin de ölü bulunduğu ifade edildi.

Kayıp 3 personeli arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği kaydedildi.