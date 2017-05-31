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'Komşu' gürültüsüne son

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca, şehir hayatının en büyük sorunlarından biri olan gürültü kirliliğine karşı binalarda kullanılan yalıtım sistemlerinin teknik kuralları belirlendi.

'Komşu' gürültüsüne son

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca, şehir hayatının en büyük sorunlarından biri olan gürültü kirliliğine karşı binalarda kullanılan yalıtım sistemlerinin teknik kuralları belirlendi.

31 Mayıs 2017 Çarşamba 14:11
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'Komşu' gürültüsüne son

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca, şehir hayatının en büyük sorunlarından biri olan gürültü kirliliğine karşı, binalarda kullanılan yalıtım sistemlerinin teknik kuralları tespit edildi.

Bakanlıkça hazırlanan "Binaların Gürültüye Karşı Korunması Hakkında Yönetmelik", Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Daha önce karayolu, demiryolu ve havaalanları gibi ulaşım alanlarıyla şantiye, atölye, imalathane gibi tesisler ve eğlence mekanları için çevresel gürültü sınır değerlerini belirleyen Bakanlık, yeni düzenlemeyle de şehir hayatının en büyük sorunlarından biri olan gürültü kirliliğine karşı binalarda kullanılan yalıtım sistemlerinin teknik kurallarını belirledi.

Yönetmelikte, her türlü yapı, bina, tesis ve işletmede insanların maruz kalacağı, binaların dışından veya içinden kaynaklanan gürültülerin, kişilerin huzur ve sükununa, beden ve ruh sağlığına olumsuz etkilerini en aza indirecek iyi işitme ve algılama koşullarının sağlanması amacıyla tasarım, yapım, kullanım, bakım ve işletim bakımından uyulacak kurallar detaylı olarak sıralandı.

Komşu gürültüsü de yönetmelikte

Belediye ve mücavir alan sınırları içinde ve dışında kalan yerlerde inşa edilecek resmi ve özel her türlü yapıyı kapsamı içine alan yönetmelik, bina, tesis ve işletmelerde insanların maruz kaldığı ulaşım, sanayi, yapım ve insan kaynaklı gürültüler gibi dış çevre gürültüleriyle yapı içinde oluşan komşuluk gürültüleri, darbe sesleri, mekanik sistem ve servis ekipmanlarının gürültüleri ve cihazlardan yayılan mekanik titreşimlerin kontrol altına alınmasına yönelik önlemleri içeriyor.

Binalarda gürültüye karşı alınması gereken önlemler, akustik konularında mimari ve mekanik tasarım öğeleriyle yapı elemanlarından beklenen performans değerleri yönetmelikte detaylı olarak tanımlandı.

Duvarlara "ses" önlemi

Yönetmeliğe göre, artık binalarda konuşma gibi doğrudan bitişik odalara iletilen sesin bu mekanlarda yaşayanları olumsuz etkilememesi için ilave önlemler alınacak. Mekanları ayıran duvarlar ses geçişini en aza indirecek şekilde yapılacak.

Aynı şekilde, konut içinde yürüme gibi darbeyle yayılan sesin iletimini ve gürültü oluşturmasını engellemek için döşemeler belirli koşulları sağlayacak.

Tesisattan kaynaklanan gürültü ve titreşimlerin yanı sıra yapı elemanları vasıtasıyla iletilen seslerin miktarını azaltmak için de binada duvar, döşeme, pencere gibi unsurlar belirlenirken malzemelerin ses yalıtım özelliği dikkate alınacak.

Konutların yanı sıra okul, hastane gibi halkın yoğun olarak bulunduğu binaları da kapsayan yönetmelik, bir yıl sonra yürürlüğe girecek.

AA

Anahtar Kelimeler:
Çevre Ve Şehircilik BakanlığıGürültü KirliliğiYalıtım SistemleriKomşu Gürültüsü
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