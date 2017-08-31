Komplike Dergi dijital yayın hayatına başladı!

"Ayrıştırmadan, ötekileştirmeden, tamamlayıcı ve aydınlatıcı bir üslup benimsiyor, yazınsal söylemlerin dışındaki tüm diğer konu başlıklarında mutlak bir biçimde kişisel yorumların en aza indirgenmiş bir şekilde yayına hazırlanmasını doğru buluyor, konuya dair yaklaşımların etik, verilen bilgilerin kesin, araştırmaların keskin veriler ile nemalanmasını ve içerik üretiminin tamamlanması hedefliyoruz!" ibaresi altında, bilgileri ayrıştırarak sorunu oluşturan ögeleri göz önüne almakta, analitik çalışmalar ışığında sonuca varmak için yürütülen sistematik düşünme tarzını savunmakta olduğunu belirten Komplike Dergi yayın hayatına başladı.





Başarılı ve genç isimler yer alıyor

"Düşünsel alışverişin, bilginin, yorumun gücünü önemseyerek, düşünce tarzını öğrenilir kılmayı hedeflemekte ve bu çerçevede de gelişmeye, geliştikçe de geliştirme" mottosu ile yola çıkan dergi gazeteci, yazar Güney Güneyan'ın genel yayın yönetmenliğini üstlendiği Komplike Dergi'de her biri alanında başarılı isimlerin yanı sıra genç yazarlara da kadrosunda fırsat veriyor.

İşte Komplike Dergi'nin ilk yayını için derginin çatısı altında etrafında bir araya gelen nitelikli edebiyatçı, müzisyen, araştırmacı ve akademisyen ve gazeteciler; Ahmet Çadır, Aytaç Tereci, Aslı Nur Ayyıldız, Aleyna Saral, Ayşegül Kocabıçak, Berna Balkaya, Berfu Ece Bayçelebi, Begüm Bektöre, Burak Bayülgen, Bilge Savacı, Çağla Özden, Devrim Ekinci, Elif Avcı, Emre Emrem, Erdem Topsakal, Erhan İdiz, Gizem Eren Sütçüoğlu Fatma Nuran Avcı, Göktuğ Canbaba, Gülsüm Kav, Güney Marlen, Gülten Taranç, Gürcan Öztürk, Hasan Berk Akkoç, Hasan Ozan, Halil Emre Kocalar, İbrahim Karabadayı, İlknur Güneylioğlu, İlknur Kubaşık, Josef Kılçıksız, Kamil Kalkan, Kerem Karadağ, Mehmet Erhan Tanman, Melek Ertan, Meltem Arıkan, Murat S. Dural, Mürsel Oğulcan Ava, Neda Olsoy, Murat Ata, Neval Savak, Onur Köseoğlu, Oğuz Çığtekin, Ozan Dağdeviren, Ömür Karakaya, Özgür Öney, Seyfi Demirci, Sidal Ergüder, Tamer Ertangil, Tuğberk Sev, Timur B. Davletov, Yuja Dab!

İlk yayında Komplike Dergi'ye röportaj veren isimler ise Ermeni müzisyen Sibil ve usta Türk caz sanatçısı Elif Çağlar Muslu oldu.

Haber: Yağmur Tanyıldız

