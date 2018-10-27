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KOMEDİ GİBİ İHALE

Karayolları 9. Bölge Müdürlüğü'nce gerçekleştirilecek Rutin Yol Bakım ve Onarım ile Kar ve Buz Mücadelesi Yapım İşi ihalesinin şartnamesi şaşırttı.

KOMEDİ GİBİ İHALE

Karayolları 9. Bölge Müdürlüğü'nce gerçekleştirilecek Rutin Yol Bakım ve Onarım ile Kar ve Buz Mücadelesi Yapım İşi ihalesinin şartnamesi şaşırttı.

27 Ekim 2018 Cumartesi 12:09
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KOMEDİ GİBİ İHALE

Önümüzdeki günlerde yapılacak ihalenin teknik ve idari şartnamesinde sıralanan maddelerde, belirtilen "tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipmanın kendi malı olma şartı"nın iki özel firmayı işaret ettiği iddia edildi. Oysa aynı iş için geçtiğimiz Haziran'da ihaleye çıkan Karayolları 13. Bölge Müdürlüğü şartnamesinde "bir kısım" makine, teçhizat ve diğer ekipmanda kendi malı olma şartı arandı.

Karayolları 9. Bölge Müdürlüğü 93.(Mardin),94.(Siirt),95.(Cizre) ve 97.(Batman) Şube Şeflikleri Yollarında Rutin Yol Bakım ve Onarım ile Kar ve Buz Mücadelesi Yapım İşi için ihale süreci başlattı. İhale 31 Ekim günü gerçekleştirilecek. Ayrıntılı bilgisine EKAP’ta yer alan idari şartnameden ulaşılan ihale dokümanındaki bir kaç madde kafaları karıştırdı. Karayolları 9. Bölge Müdürlüğü tarafından, yer tesliminden itibaren 1096 (bin doksan altı) takvim günü sürecek iş ile ilgili açıklanan şartnamedeki "İhale konusu işin yerine getirilebilmesi için yukarıda belirtilen tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipmanın kendi malı olma şartı aranmaktadır." maddesi kafaları karıştırdı.

İddia, "ihale şartnamesinin adrese teslim olarak" hazırlandığı yönünde. Şaşkınlık yaratan durum ise, iddia sahiplerine göre tüm şartlara uyan sadece bir yada iki firmanın olması. Şartnamede yanlışlık yapılmış olabileceğini söyleyen iddia sahipleri, aynı iş için 13. Bölge Müdürlüğü tarafından yaz başında yapılan ihalede, yer tesliminden itibaren 1095 (bin doksan beş) takvim günü sürecek Rutin Yol Bakım ,Yapım ve Onarımı İle Kar ve Buzla Mücadele İşlerinin Yapılması yapım işi için "bir kısım" tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipmanın belli miktarının kendi malı olması şartı getirdiğini hatırlattılar. Aynı genel müdürlüğe bağlı iki ayrı müdürlüğün aynı sürede, aynı şartlarda aynı işi için iki farklı şartname maddesi kafaları karıştırdı.

Kaynak : https://www.gazetebirlik.com/haber/komedi-gibi-ihale-1445/

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Anahtar Kelimeler:
Karayolları 9. Bölge MüdürlüğüKomedi Gibi Ihale
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