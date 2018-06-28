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Komandolardan halk oyunları gösterisi

Kastamonu'da jandarma komandoların bir törende sunduğu ve sosyal medyada paylaşılan Ege yöresi halk oyunları gösterisi yoğun ilgi görüyor.

Komandolardan halk oyunları gösterisi

Kastamonu'da jandarma komandoların bir törende sunduğu ve sosyal medyada paylaşılan Ege yöresi halk oyunları gösterisi yoğun ilgi görüyor.

28 Haziran 2018 Perşembe 14:05
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Komandolardan halk oyunları gösterisi

Kastamonu'da jandarma komandoların bir süre önce sergilediği Ege yöresi halk oyunları gösterisinin görüntüleri sosyal medyada yoğun ilgi görüyor.

Kastamonu Jandarma Komutanlığınca Jandarma Teşkilatının 179. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla 15 Haziran'da Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende, komandoların sunduğu gösterinin görüntüsü sosyal medyada paylaşıldı.

Kastamonu Valisi Yaşar Karadeniz'in Facebook hesabından paylaştığı video 28 bin kişi tarafından izlenirken, yüzlerce kişi de aynı görüntüyü sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Komando Bölük Komutanlığı personelinin büyük ilgi toplayan gösterisinin görüntüleri sosyal medya kullanıcılarından çok sayıda beğeni aldı.

Jandarma komandoların gösterisi, komutanlık personeli tarafından drone ile de çekilerek arşivlendi.

AA

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KastamonuKomandolardan Halk Oyunları GösterisiHalk Oyunları Gösterisi
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