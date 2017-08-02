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KOCAYAYLA’DA KIRGIZ RÜZGARI

2. Türk Dünyası Ata Sporları Şenliği etkinliklerine, Türkistan coğrafyasındaki Türk devletlerini ve akraba topluluklarını temsilen yüzlerce sporcu, kültür temsilcisi ve sivil toplum kuruluşu yöneticisi katıldı. Osman Gazi’nin düğününün yapıldığı, Osmanlı İmparatorluğu’nun tarihe kök saldığı kutlu Kocayayla’da geleneksel malzemeyle ve geleneksel ölçülerde kurulan Han Çadırı ve çevresindeki Türk boylarını temsil eden çadırlarla şölen alanı, tam bir kurultay görüntüsündeydi. 

KOCAYAYLA’DA KIRGIZ RÜZGARI

2. Türk Dünyası Ata Sporları Şenliği etkinliklerine, Türkistan coğrafyasındaki Türk devletlerini ve akraba topluluklarını temsilen yüzlerce sporcu, kültür temsilcisi ve sivil toplum kuruluşu yöneticisi katıldı. Osman Gazi’nin düğününün yapıldığı, Osmanlı İmparatorluğu’nun tarihe kök saldığı kutlu Kocayayla’da geleneksel malzemeyle ve geleneksel ölçülerde kurulan Han Çadırı ve çevresindeki Türk boylarını temsil eden çadırlarla şölen alanı, tam bir kurultay görüntüsündeydi. 

02 Ağustos 2017 Çarşamba 16:08
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KOCAYAYLA’DA KIRGIZ RÜZGARI

2. Türk Dünyası Ata Sporları Şenliği etkinliklerine, Türkistan coğrafyasındaki Türk devletlerini ve akraba topluluklarını temsilen yüzlerce sporcu, kültür temsilcisi ve sivil toplum kuruluşu yöneticisi katıldı. Osman Gazi’nin düğününün yapıldığı, Osmanlı İmparatorluğu’nun tarihe kök saldığı kutlu Kocayayla’da geleneksel malzemeyle ve geleneksel ölçülerde kurulan Han Çadırı ve çevresindeki Türk boylarını temsil eden çadırlarla şölen alanı, tam bir kurultay görüntüsündeydi. 

Tarihi Kocayayla’da iki yıldır temmuz ayında gerçekleştirilen Türk Dünyası Ata Sporları Şenliği etkinliklerinde, yalnızca Türk’ün barış zamanında savaşa hazırlık antremanı olan ata sporları değil, binlerce yıllık Türk tarihinin zengin kültürel birikimlerinden özgün örnekler de sergileniyor. 

Bu yılki Kocayayla gösterinin yıldız ekipleri tartışmasız Kırgızlardı. Kırgız kardeşlerimiz yalnız atlı spor dallarında değil, her konuda tarihimizin ve kültürümüzün özgün örneklerini sergilediler. İzleyicilere, Kocayayla’da, yüzyıllar ötesine uzanan  mutlu ve gururlu bir yolculuk yaşattılar. 

Türk tarihinin ve kültürünün derinliklerine daldığımızda, karşımıza daha çok Kıpçak ve Kırgızlar çıkıyor. Türk boyları arasında tarih sahnesine il çıkan Türk boyları Kırgız ve Kıpçaklardır. Kırgızlar Kıpçaklar gibi çok geniş bir coğrafyaya yayılmamış olsalar da, kültürümüzün ve tarihimizin yaşatılması ve kuşaktan kuşağa taşınması konusunda çok önemli rol oynamışlardır. 

Tarihimizin Milat’tan önceki yıllara ait yazılı kaynaklar, maalesef çok azdır. O nedenle Kırgızların tarihlerine ve kültürlerine gösterdikleri saygı, Türk tarihinin binlerce yıllık geçmişinin aydınlatılması açısından çok önemlidir. Damat adaylarının Manas Destanı’ndan bölümler okuyabilmesi zorunlu tutulması, tarihi ve birikimimizin kuşaktan kuşağa aktarılmasında çok yararlı olmuştur. 

Kırgızların güçlü bir sosyal yapı gerçekleştirmeleri ve çok erken sayılabilecek bir dönemde yerleşik hayata geçmeleri dolayısıyla kültürel zenginliklerimizi bozulmadan yaşatabilmelerini sağlamıştır. Bu yıl Bursa Kocayayla’da yapılan 2. Türk Dünyası Ata Sporları etkinliklerine geniş bir kadroyla katılan Kırgızlar, izleyenlerden tam not aldılar.

Kırgızlar yalnızca atlı güreş, ok ve cirit atma, kökbörü (oğlak kapma), gibi savaşa hazırlık sporlarında değil, müzik ve dans gösterilerinde, evlenme töreni temsillerinde, yemek kültürümüzden örnekler sunmada da büyük bir başarı sergilediler. 

Bu yıl Kocayayla’da bizlere, Türk tarihinin   ve Türk kültürünün özgün örneklerini sergileyen Kırgız kardeşlerimizi ve Kırgız ekiplerini gönülden kutluyoruz. 

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
KocayaylaKırgızKırgız RüzgarıM. Kemal SallıMustafa Kemal Sallıönce Vatan
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