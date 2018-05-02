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Kocatepe Gençlik Fuarı başlıyor

Türkiye Diyanet Vakfı Kadın Aile ve Gençlik Merkezince düzenlenen Kocatepe Gençlik Fuarı, bu yıl "irade, erdem, hürriyet" temasıyla kapılarını açacak.

Kocatepe Gençlik Fuarı başlıyor

Türkiye Diyanet Vakfı Kadın Aile ve Gençlik Merkezince düzenlenen Kocatepe Gençlik Fuarı, bu yıl "irade, erdem, hürriyet" temasıyla kapılarını açacak.

02 Mayıs 2018 Çarşamba 16:34
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Kocatepe Gençlik Fuarı başlıyor

Kocatepe Gençlik Fuarı, bu yıl "irade, erdem, hürriyet" temasıyla 5 Mayıs'ta açılacak.

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Kadın Aile ve Gençlik Merkezince (KAGEM) 5-8 Mayıs'ta Kocatepe Camisi fuar alanında düzenlenecek etkinliğin açılışına, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın katılması öngörülüyor.

TDV KAGEM Müdür Vekili Nurcan Yavuzyiğit, yaptığı açıklamada, gençlik fuarının ilkini "cami ve gençlik", ikincisini "kalem, kitap, hikmet", üçüncüsünü "bilgi, eylem, ahlak", dördüncüsünü ise "akıl, ilim, marifet" temalarıyla düzenlediklerini anımsattı.

Fuara ilişkin "www.kocatepegenclikfuari.net" internet sitesinde üç dilde bir forum oluşturduklarını ifade eden Yavuzyiğit, gençlerin ilettikleri mesajlarında en çok "irade", "erdem" ve "hürriyet" gibi kavramların konuşulmasını talep ettiğini aktardı.

Yavuzyiğit, bu kavramların bugüne yansımalarını söyleşi, konferans, panel oturumları, atölye çalışmaları ve farkındalık etkinlikleriyle irdelemeyi, bu yönde yeni bakış açıları kazanmayı amaçladıklarını kaydetti.

Fuara 38 sivil toplum kuruluşu katılacak

Bu sene 11'i uluslararası, 27'si de ulusal olmak üzere 38 sivil toplum kuruluşu fuara katılacak.

Tanıtım, söyleşi, sergi ve ortak alan etkinliklerinin düzenleneceği fuar 5 ve 6 Mayıs'ta 10.00-21.30, 7 ve 8 Mayıs'ta ise 16.00-21.30 saatlerinde açık olacak.

Fuar etkinlikleri, "www.kocatepegenclikfuari.net" adresi ve sosyal medya hesaplarından takip edilebilecek. Ayrıca katılımcı kuruluşlar, #1izgenciz etiketi sayesinde sosyal medya aracılığıyla çalışmalarını daha geniş kitlelere ulaştıracak.

AA

Anahtar Kelimeler:
Türkiye Diyanet VakfıTDV KAGEMKocatepe Gençlik Fuarı
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