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Kocaeli merkezli FETÖ operasyonunda gözaltına alınanlar 30'a yükseldi

Örgütün TSK yapılanmasına yönelik Kocaeli, İstanbul, Van, İzmir, Ankara, Bursa, Yalova ve Muğla'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınan kişi sayısı 30'a yükseldi. Şüphelilerden 9 astsubay adliyeye sevk edildi.

Kocaeli merkezli FETÖ operasyonunda gözaltına alınanlar 30'a yükseldi

Örgütün TSK yapılanmasına yönelik Kocaeli, İstanbul, Van, İzmir, Ankara, Bursa, Yalova ve Muğla'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınan kişi sayısı 30'a yükseldi. Şüphelilerden 9 astsubay adliyeye sevk edildi.

22 Ağustos 2017 Salı 16:00
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Kocaeli merkezli FETÖ operasyonunda gözaltına alınanlar 30'a yükseldi

Kocaeli merkezli 8 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, 3 kişi daha gözaltına alındı, şüphelilerden 9'u adliyeye sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, örgütün TSK yapılanmasına yönelik Kocaeli, İstanbul, Van, İzmir, Ankara, Bursa, Yalova ve Muğla'da düzenlenen eş zamanlı operasyon kapsamında 3 şüpheli daha gözaltına alındı.

Böylece soruşturma kapsamında gözaltına alınanların sayısı 30'a yükseldi.

Bu arada daha önce yakalanan 27 şüpheli arasındaki 9 astsubayın emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Kocaeli Adliyesi'ne getirildi.

Öte yandan, firari 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca, örgütün TSK yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma doğrultusunda, "silahlı terör örgütü üyesi ve yöneticisi" oldukları iddia edilen 28'i muvazzaf asker, 32 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Kocaeli Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Kocaeli, İstanbul, Van, İzmir, Ankara, Bursa, Yalova ve Muğla'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 25'i muvazzaf asker, 2'si sivil olmak üzere 27 şüpheli gözaltına alınmıştı.

AA

Anahtar Kelimeler:
KocaeliFETÖFETÖ Operasyonu
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