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Kocaeli'deki FETÖ/PDY operasyonu: 2 tutuklama

Kocaeli'de, örgütün kriptolu haberleşme programı "ByLock" kullandıkları iddia edilen 2 şüpheli tutuklandı.

Kocaeli'deki FETÖ/PDY operasyonu: 2 tutuklama

Kocaeli'de, örgütün kriptolu haberleşme programı "ByLock" kullandıkları iddia edilen 2 şüpheli tutuklandı.

10 Kasım 2017 Cuma 12:03
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Kocaeli'deki FETÖ/PDY operasyonu: 2 tutuklama

Kocaeli'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 2 kişi tutuklandı.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock'u kullandıkları belirlenen farklı meslek gruplarından gözaltına alınan 18 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüphelilerden 2'si çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklanırken, 16'sı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Soruşturma kapsamında 3 Kasım'da ByLock kullandıkları belirlenen farklı meslek gruplarından 20 kişi hakkında yakalama kararı çıkarılmış, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 18 kişi yakalanmıştı.

Firari durumdaki 2 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
KocaeliFETÖBylock
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