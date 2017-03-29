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Kocaeli'de FETÖ/PDY davalarında karar

Kocaeli'de, aralarında meslekten ihraç edilen emniyet mensuplarının da bulunduğu 9 sanık, "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 6 yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kocaeli'de FETÖ/PDY davalarında karar

Kocaeli'de, aralarında meslekten ihraç edilen emniyet mensuplarının da bulunduğu 9 sanık, "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 6 yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırıldı.

29 Mart 2017 Çarşamba 09:48
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Kocaeli'de FETÖ/PDY davalarında karar

Kocaeli'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) üye oldukları suçlamasıyla haklarında ayrı ayrı dava açılan 9 sanığa 6 yıl 3'er ay hapis cezası verildi.

Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesinde ayrı görülen duruşmalara, meslekten ihraç edilen emniyet mensupları Kadir Kağnıcı, Halit Yalvaç, Sait Özuğur, Mehmet Demir, Mehmet Hanifi Uğurtay, Refik Yılmaz katıldı.

Mahkemede, meslekten ihraç edilen öğretmenler Ali Rıza Duran ve Ahmet Pekcan'ın davaları da görüldü.

ByLock kullandıkları ve Fetullah Gülen'in çağrısının ardından Bank Asya'da hesap hareketlerine devam ettikleri iddialarıyla FETÖ/PDY üyeliğinden haklarında açılan davaların ikinci duruşmalarına çıkan eski emniyet mensupları ve öğretmenler, üzerlerine atılı suçlamaları reddederek, beraatlarını istedi.

Mahkeme heyeti, sanıkların yeni ByLock sorgusu ve Bank Asya hesap hareketleri ile diğer iddialar için ilgili kurumlara gönderilen yazılara verilen cevapları inceledi.

Cumhuriyet Savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanıkların "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılmalarını talep etti.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdığı sanıkların, tutuklu bulunduğu süre ve ceza miktarını göz önüne alarak, adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verdi.

Kocaeli 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada ise meslekten ihraç edilen memur Kemal Doğan, hakim karşısına çıktı.

ByLock kullandığı ve örgütün sözde "Karamürsel polis abisi" olduğu iddiasıyla yargılanan Doğan, savunmasında, hakkındaki suçlamaları reddederek, söz konusu terör örgütünün üyesi olmadığını öne sürdü.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdığı sanığın, tutuklu bulunduğu süre ve ceza miktarını göz önüne alarak, adli kontrol şartıyla tahliyesine hükmetti.

AA

Anahtar Kelimeler:
KocaeliBylockFETÖAli Rıza Duran
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