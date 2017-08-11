Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 31°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
106818
ALTIN
146.246
DOLAR
3.5391
STERLİN
4.5880
EURO
4.1785
Beşiktaş Medel'i borsaya bildirdi
Beşiktaş Medel'i borsaya bildirdi
Oyuncu Seyfettin Karadayı hayatını kaybetti
Oyuncu Seyfettin Karadayı hayatını kaybetti
YÖK'ün 'e-kayıt' sisteminin kapsamı genişletildi
YÖK'ün 'e-kayıt' sisteminin kapsamı genişletildi
Guliyev'in zaferi dünya basınında
Guliyev'in zaferi dünya basınında
Galatasaray'ın lig serüveni
Galatasaray'ın lig serüveni

Kocaeli'de FETÖ'den 22 gözaltı

Kocaeli'de düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda 22 şüpheli gözaltına alındı.

Kocaeli'de FETÖ'den 22 gözaltı

Kocaeli'de düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda 22 şüpheli gözaltına alındı.

11 Ağustos 2017 Cuma 16:59
0 Okunma
Kocaeli'de FETÖ'den 22 gözaltı

Kocaeli'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonlarda, 22 şüpheli gözaltına alındı.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında, bu sabah saatlerinde 2 ayrı operasyon düzenlendi.

Faaliyetlerin ilkinde örgütün kriptolu haberleşme aracı "ByLock" programını kullandıkları tespit edilen farklı meslek gruplarından hakkında yakalama kararı verilen 16 kişiden 11'i gözaltına alındı. Firari 5 kişiyi yakalama çalışmaları devam ediyor.

Diğer operasyon ise bir kısmı aktif çalışan, bir kısmı da önceden ihraç edilmiş ve şüpheli beyanlarıyla tespiti yapılan ve hakkında gözaltı kararı bulunan 11 polis ve 4 emniyet müdürünün yakalanması için yapıldı.

Şüphelilerden 3 emniyet müdürü ile 8 polis memuru gözaltına alındı. Firari durumdaki 4 kişinin yakalaması için çalışmalar sürüyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
KocaeliFETÖ
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bakan Özlü'den yerli otomobil açıklaması
Bakan Özlü'den yerli otomobil açıklaması
Meci̇di̇yeköy-Mahmutbey metro hattında ışık göründü
Meci̇di̇yeköy-Mahmutbey metro hattında ışık göründü
Darbeci albayın savunmasında Gülen izi
Darbeci albayın savunmasında Gülen izi
Yüksekova'da Mustafa Zeydan Camisi ibadete açıldı
Yüksekova'da Mustafa Zeydan Camisi ibadete açıldı
Muğla'da "ByLock" operasyonu
Muğla'da "ByLock" operasyonu
Bölücü terör örgütüne hava harekatı
Bölücü terör örgütüne hava harekatı
Başkentte merdiven altı muayenehanelere baskın
Başkentte merdiven altı muayenehanelere baskın
Sınır kapılarında dönüş yoğunluğu
Sınır kapılarında dönüş yoğunluğu
"Kurban Bayramı tatilini Bakanlar Kurulunda görüşeceğiz"
"Kurban Bayramı tatilini Bakanlar Kurulunda görüşeceğiz"

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ