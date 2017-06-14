Kocaeli'de 'Bylock' kullanan FETÖ'cüler gözaltına alındı

Kocaeli'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında 18 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde, örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock" kullandığı ve örgütle irtibatlı derneklerde yöneticilik yaptıkları belirlenen farklı meslek gruplarındaki 20 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince sabah saatlerinde şüphelilerin adreslerine gerçekleştirilen operasyonda, 18 kişi yakalandı.

Adresinde bulunamayan 2 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.