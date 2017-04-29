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Kocadere'de 93 sene önce katledilen 830 kişi anıldı

Yalova'da, 29 Nisan 1921'de Yunan işgal güçleriyle Rum ve Ermeni çeteleri tarafından katledilen 830 kişiyi anmak için tören düzenlendi.

Kocadere'de 93 sene önce katledilen 830 kişi anıldı

Yalova'da, 29 Nisan 1921'de Yunan işgal güçleriyle Rum ve Ermeni çeteleri tarafından katledilen 830 kişiyi anmak için tören düzenlendi.

29 Nisan 2017 Cumartesi 14:43
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Kocadere'de 93 sene önce katledilen 830 kişi anıldı

Yalova'nın Çınarcık ilçesine bağlı Kocadere köyünde, 29 Nisan 1921'de Yunan işgal güçleriyle Rum ve Ermeni çeteleri tarafından katledilen 830 kişi törenle anıldı.

Kocadere İlkokulundan başlayan anma yürüyüşü, Şehitlik Anıtı'nda sona erdi.

Çınarcık Kaymakamı Abdullah Çiftçi, törende yaptığı konuşmada, bu milletin "Vatan söz konusu olduğunda gerisi teferruattır." demesini bildiğini ve tarih boyunca her cephede vatanı için canını verdiğini söyledi.

Avrupa'nın gözü önünde 96 yıl önce medeniyetin çok yakınında cereyan etmiş bir olayı andıklarını hatırlatan Çiftçi, şöyle konuştu:

"830 şehit, kadın, çocuk, yaşlı, masum insan. Her 29 Nisanlarda Kocadere halkı 96 yıldır bu geleneği yaşatıyor. Aslında yaşattığımız şey, şehadet mertebesinin yüceliği. Bu masum insanlar şehadetleriyle bu toprakları bize vatan ettiler. Onların bu şehadetinin kıymetini bilmeliyiz. Şehadet çok yüce bir makam. Vatan, memleket, millet için ölümsüzleşmek, ölümsüzlüğü seçmek, Allah için ölümsüzlüğü seçmek önemli. Ecdadımız, tarih boyunca her cephede vatanı için canını vermeyi bilmiştir. Bu şehadet mertebesine varmayı bildiği için bu topraklar üzerinde bugün rahat uyuyoruz. Bu şehadet anlayışını, vatan için kendini feda etme anlayışını kaybetmememiz lazım."

Kocadere köyünün muhtarı Volkan Varol da burada yaşanan olayın bir cephe savaşı olmadığını, insanlık dışı bir vahşet olduğunu söyledi.

Varol, "O yıllarda Milli Mücadele başlatılmış, köylerde kadın, ihtiyar ve çocuklar kalmıştır. Kocadere ve Şenköy halkından 830 masum insanımız burada yakılarak ve denize dökülerek katledilmiştir. Vatan, namus ve bayrak uğruna can veren aziz şehitlerimiz, canınız pahasına bizlere emanet ettiğiniz vatanımızı son nefesine kadar koruyacak nesiller bıraktınız." ifadelerini kullandı.

Törenin ardından Bursa Mehter Musikisi ve Halkoyunları Derneğinin mehter takımı tarafından köy meydanında gösteri sunuldu, davetlilere ikramlarda bulunuldu.

Törene, Vali Yardımcısı Mehmet Kalyoncu, AK Parti Yalova Milletvekili Fikri Demirel, Çınarcık Belediye Başkanı Avni Kurt, siyasi partilerin il başkanları ve vatandaşlar katıldı.

AA

Anahtar Kelimeler:
YalovaKocadereÇınarcıkKocadere KöyüYunan Işgal
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