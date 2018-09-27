Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 19°
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
99237
ALTIN
234.381
DOLAR
6.0913
STERLİN
7.9952
EURO
7.1319
'KOBİ Bilgi Sistemi' devrede
'KOBİ Bilgi Sistemi' devrede
Göbeklitepe daha fazla dikkati çekecek
Göbeklitepe daha fazla dikkati çekecek
Aziz Yıldırım hakkında zorla getirme kararı
Aziz Yıldırım hakkında zorla getirme...
Erken kışın haberi kuşlardan geldi
Erken kışın haberi kuşlardan geldi
İnternet yayınlarına 'ebeveyn denetimi' geliyor
İnternet yayınlarına 'ebeveyn denetimi' geliyor
Flaş Haber
Sedanur'un cenazesi bulundu
Kapat

'KOBİ Bilgi Sistemi' devrede

KOSGEB, veri tabanına kayıt için gerekli olan KOBİ Bilgi Beyannamesi'nin otomatik onayı için KOBİ Bilgi Sistemi'ni devreye aldı.

'KOBİ Bilgi Sistemi' devrede

KOSGEB, veri tabanına kayıt için gerekli olan KOBİ Bilgi Beyannamesi'nin otomatik onayı için KOBİ Bilgi Sistemi'ni devreye aldı.

27 Eylül 2018 Perşembe 13:43
0 Okunma
'KOBİ Bilgi Sistemi' devrede

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), veri tabanına kayıt için gerekli olan KOBİ Bilgi Beyannamesi'nin otomatik onayı için KOBİ Bilgi Sistemi'ni hayata geçirdi.

KOSGEB'in internet sitesinde yer alan duyuruya göre, KOBİ Bilgi Beyannamesi bu aydan itibaren otomatik olarak KOBİ Bilgi Sistemi'nden onaylanmaya başlandı.

KOBİ Bilgi Beyannamesi verilerinin tamamı diğer kurum ve kuruluşlardan temin edilebilen işletmelerin beyannameleri sistemde otomatik kayda alınıyor. Verileri temin edilemeyenler için uzman onaylı işlem devam ediyor.

Söz konusu uygulama öncesi işletmeler, KOBİ Bilgi Sistemi yazılımında beyan ettikleri bilgilerin çıktısını, imza sirküleri ve ticaret sicil gazetesini de ekleyerek KOSGEB müdürlüklerine götürüyor ve onaylatıyordu.

Yeni yazılımla KOBİ Bilgi Beyannamesi'nin uzman onayına gerek kalmaksızın otomatik olarak evrak kaydına alınması sağlandı.

Eskiden sadece desteklenecek sektörlerdeki firmalar için beyanname doldurmak zorunluyken, yeni uygulama tüm işletmelerin KOBİ beyannamesini doldurabilmesine de imkan verdi.

AA

Anahtar Kelimeler:
KosgebKOBİ Bilgi SistemiKOBİ Beyannamesi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Minik öğrenciler için 'basketbol potası' şeklinde çöp kutuları
Minik öğrenciler için 'basketbol potası' şeklinde çöp kutuları
'Televizyonun Ramiz Dayısı: Tuncel Kurtiz'
'Televizyonun Ramiz Dayısı: Tuncel Kurtiz'
"Yeni Havalimanı markamız olacak"
"Yeni Havalimanı markamız olacak"
Sınır ihlali yapan Umut Ali Özmen Türkiye'de
Sınır ihlali yapan Umut Ali Özmen Türkiye'de
Okmeydanı'ndaki dönüşüm infografikle anlatıldı
Okmeydanı'ndaki dönüşüm infografikle anlatıldı
FETÖ'nün sözde 'il ablası'na hapis cezası
FETÖ'nün sözde 'il ablası'na hapis cezası
Eylem hazırlığındaki teröristler etkisiz hale getirildi
Eylem hazırlığındaki teröristler etkisiz hale getirildi
İstinaf Atalay Filiz'in cezasını onadı
İstinaf Atalay Filiz'in cezasını onadı
Marmara'da sıcaklık artıyor
Marmara'da sıcaklık artıyor

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ